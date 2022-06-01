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TrendForce：Q1全球智能手機產量為3.1億台 季減12.8%
集微網消息，市調機搆TrendForce的最新報告顯示，2022年第一季度全球智能手機產量為3.1億台，季減12.8%。
從廠商排名上看，三星排名第一，第一季產量為7380萬台。TrendForce指出，三星受惠於4G低端處理器芯片供應抒解，以及新機Galaxy S22的推出。
蘋果第一季生產量達6000萬台，排名第二，蘋果則受益於iPhone 13系列持續熱銷以及新機SE3助攻。
其次是小米、OPPO和vivo，生產量分別為4450萬台、4050萬台以及2350萬台。TrendForce指出自2021年下半年開始，中國智能手機市場開始出現明顯疲弱的警訊，使小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、vivo（含iQoo）的季度生產規劃更加謹慎。
展望第二季度，TrendForce表示，預估第二季全球智能手機生產量約3.09億台，與第一季約略持平，但仍不排除該季後續仍有下調可能。
（校對/Yuki）
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