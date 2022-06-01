蘋果2022 WWDC秀「白瀏海」？看新版MacBook Air五大亮點

蘋果（Apple）2022年全球開發者大會（WWDC）將於6月6日至10日舉行（台灣時間為6月7日凌晨1點起），可從官網或YouTube觀看直播。期間將有iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、tvOS 16及macOS 13等軟體介紹外，可能還有新版MacBook Air、AR/VR頭戴式裝置等硬體，但後者被外媒打臉「將會延遲」。《聯合新聞網》整理這次可能出現的「硬體」亮點。

新款MacBook Air有白瀏海

2020年末推出的M1版輕薄MacBook Air至今也隔了1年多，因此外界推測此次會出升級版的MacBook Air，也觀察到M1版MacBook Air的出貨時間延後到6月8日，但其他M1版的產品都在2至3天內出貨，更加深WWDC推出的可信度，而此次MacBook Air將有5大亮點：

外媒發現，只有M1版MacBook Air延遲出貨。（翻攝自推特）

1.搭載M2處理器。 2.除去招牌「楔型」外觀改為簡約風格，整體變得更薄更平。 3.維持13.3吋，螢幕會像MacBook Pro一樣改為瀏海螢幕，提升螢幕佔比，邊框將變得更窄、並改成白色系，換句話說就會變成「白色瀏海」。 4.顏色更多變，原本僅有太空灰、金色和銀色，將像iMac一樣有多彩選擇，也呼應了2022 WWDC封面圖。 5.MagSafe接孔回來了，但不會像MacBook Pro一樣「校正回歸」。

有部落客貼出MacBook Air的渲染圖，邊框變得更窄，並有「白色瀏海」。（翻攝自darvikpatel推特）

新版MacBook Air的渲染圖，可見MagSafe接孔回來了，顏色也從3色變為多彩選擇。（翻攝自darvikpatel推特）

新版MacBook Air外型重新打造，與M1版本外型有很大的不同。（翻攝自darvikpatel推特）

AR/VR頭戴式裝置「延遲推出」

外媒報導，蘋果日前已在董事會上展示AR/VR頭戴式裝置，意即處在最後階段，將有望亮相，不過彭博社記者Mark Gurman隨後改口指稱該產品遭遇技術上的問題，將會延遲推出。

知名分析師郭明錤也認為蘋果不會在WWDC發表AR/VR頭戴式裝置，表示若在這時間推出，恐怕會讓其競爭對手快速複製AR/VR的相關硬體及系統設計。

部落客Ian Zelbo畫出的AR/VR頭戴式裝置渲染圖。（翻攝自推特）

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