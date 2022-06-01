微軟新款Surface Laptop Go 2有望推出 仍定位入門款

微軟在2020年10月推出入門款筆電Surface Laptop Go之後，似乎準備接續推出後繼機種，並且將以Surface Laptop Go 2為稱，同時也將預設搭載Windows 11作業系統，另外也將換上Intel第11代Core i5-1135G7處理器規格。

從韓國零售通路宣傳資料顯示，Surface Laptop Go 2將會在韓國時間6月2日開放預購，意味微軟很快就會對外公布此款筆電細節。

而規格方面，Surface Laptop Go 2將搭載3:2顯示比例設計的12.4吋PixelSense螢幕，並且採用Intel第11代Core i5-1135G7處理器，以及Iris Xe顯示設計，另外則配置8GB記憶體與128GB儲存容量，電池運作時間約可對應13.5小時，充電器則一樣保留Surface Connect連接埠，亦可透過USB-C連接埠充電。

整體設計來看，Surface Laptop Go 2與Surface Laptop Go十分相近，一樣保留USB-A與USB-C連接埠，以及3.5mm耳機孔，內建視訊鏡頭則維持對應720P HD畫質，電源按鍵也支援指紋識別功能，作業系統則採用Windows 11 Home家用版本。

Surface Laptop Go 2依然維持Surface系列機種入門定位，主要鎖定學生或輕巧筆電使用需求，建議售價預期會在650美元左右，同時微軟預期會提供更高記憶體與儲存容量規格選項，預期也會提供多款配色作為選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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