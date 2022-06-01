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Redmi Note 11S 5G攻中階手機市場 大尺寸+大容量電池價格曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

小米台灣宣布在台推出新款中階手機Redmi Note 11S 5G，分別採用6.6吋、支援90Hz畫面更新率的螢幕設計，搭配支援33W Pro快充的5000mAh大電量電池，並且採用聯發科天璣810處理器，本身也支援5G雙卡雙待。

在先前接連引進諸多Redmi Note 11系列機種後，小米台灣此次引進的Redmi Note 11S 5G將鎖定中階手機市場，同樣以大尺寸螢幕、大電量電池吸引消費族群。

規格方面，Redmi Note 11S 5G採用天璣810處理器，支援5G雙卡雙待，配置解析度為Full HD+的6.6吋開孔螢幕，支援90Hz畫面更新率及250Hz觸控採樣率，並且可依照使用狀況自動調整30、50、60、90Hz四段畫面更新率。

而電池容量則採5000mAh設計，支援33W Pro有線快充，搭配聯發科UltraSave省電技術，約可對應最長170小時音樂播放、26小時通話、22小時影片觀看與12小時的遊戲體驗。

相機方面，則是配置5000萬像素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.2光圈與119°拍攝視角的超廣角鏡頭，另外也搭載200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭，支援夜景模式、人像模式等拍攝功能，視訊鏡頭則採用1300萬畫素、f/2.4光圈規格。

Redmi Note 11S 5G提供午夜黑、星空藍、暮光藍三款配色，6GB記憶體+128GB儲存容量建議售價為新台幣7999元，將額外提供YouTube Premium兩個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務，預計從6月1日起於小米商城mi.com、小米之家31間實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C等通路開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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