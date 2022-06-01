小米手環7支援全天候連續血氧監測 螢幕再加大、價格超親民今開賣

除了宣布在台推出新款中階手機Redmi Note 11S 5G，小米台灣也宣布正式引進日前在中國市場推出的小米手環7。

小米手環7基本上採小幅度升級，並且將原本1.56吋的AMOLED螢幕加大至1.62吋，並且加入支援常時顯示模式與動態桌布，一樣可以更換手環帶配件，提供包含活力橙、冥思綠、悅活粉、靜息白、舒展藍、螢光綠、螢光橙、迷彩藍與迷彩綠等配色手環帶配件，更加入導汗槽設計，減少出汗水產生悶熱感。

健身數據量測功能部分，此次加入最大攝氧量、訓練負荷、恢復時間，以及有氧/無氧訓練效果四大專業運動資料，可以幫助用戶時刻自我檢視運動水準、評估體能消耗，並且透過數據科學方式協助使用者調整運動量，同時也支援超過110運動數據紀錄。

至於電力續航方面，則可對應最長14天使用時間，同樣支援來電與即時訊息通知，並且支援檢視個人行事曆、查找手機或控制手機上播放音樂等。

其他方面，則是加入5ATM防水等級設計，更可透過心率分析訓練結果，同時也加入全天候連續血氧飽和度 (SpO₂)偵測，可在低血氧含量震動提醒，藉此讓登山、長跑愛好者隨時注意個人血氧含量狀況，其他則包含支援全天候心率檢測、連續科學睡眠偵測、壓力偵測，以及女性健康與呼吸訓練等功能。

小米手環7將以新台幣1195元價格在台銷售，預計從6月1日起於小米商城mi.com、小米之家31間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C通路開放預購，預計從6月8日起陸續出貨。

至於活力橙、冥思綠、悅活粉、靜息白、舒展藍與夜躍黑款式手環帶配件售價為新台幣115元，而迷彩藍、迷彩綠、螢光綠與螢光橙款式手環帶則預計會在8月底前公布在台售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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