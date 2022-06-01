徠卡與Panasonic再合作 以「L2 Technology」推動影像創作全新可能性

徠卡從2000年8月與Panasonic簽署在數位鏡頭、視聽設備的合作協定，並且在隔年於數位相機產品進行合作之後，雙方就持續合作至今，而稍早更宣布將進行名為「L2 Technology」 (L平方科技)的合作關係，預計以雙方資源開發全新技術與解決方案。

在名為「L2 Technology」 (L平方科技)的合作關係中，兩個「L」分別對應徠卡 (Leica)，以及Panasonic旗下LUMIX相機品牌。

依照說明，徠卡與Panasonic將共同投資用於相機與鏡頭產品的全新技術，並且將分別應用在徠卡及LUMIX品牌產品，並且藉由「L2 Technology」名稱象徵影像創作全新可能性。

松下娛樂互動株式會社執行長豊嶋明表示：「隨著照片和影片即時分享時代的到來，相機需要具備創造更多精彩瞬間的能力。我一直對徠卡悠久歷史中發展起來的高畫質和攝影理念印象深刻。我很高興能繼續與徠卡合作進行技術開發，讓世界各地的人們能夠分享他們的理念。」

而徠卡相機公司首席執行官Matthias Harsch表示：「本著合作與信任的精神，我們已經與松下合作了多年，他們豐富的專業知識毋庸置疑。我們在“L2 Technology”上能力的結合將是合作關係中的另一個里程碑，同時證明了應對當今相機市場挑戰的最佳方式不是市場細分和專營，而是深化技術能力，共同創造面對未來的解決方案。」

在此之前，徠卡與Panasonic、Sigma更在2018年提出L接環聯盟，並且由高階電影鏡頭製造商Ernst Leitz Wetzlar GmbH於2021年加入，藉此強化L接環相機應用發展。

除了與Panasonic深入合作，目前徠卡更與華為、夏普及小米於智慧型手機合作，藉此擴展傳統相機以外的鏡頭技術應用發展可能性，甚至在去年與夏普合作，打造自有品牌手機Leitz Phone 1。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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