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x86架構扳回一城 AMD讓美國能源局橡樹嶺實驗室「Frontier」成為今年度最快超級電腦

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早舉辦的國際超算大會2022 (ISC 2022)中，AMD與美國能源局橡樹嶺實驗室合作打造的超級電腦「Frontier」，成為今年度前500名超級電腦首位，同時也讓x86架構設計再次取回最快超級電腦頭銜。

過去全球最快的超級電腦，一直是由富士通與日本理化學研究所共同開發的超級電腦「富岳」 (ふがく)，以Arm架構穩座全球最快超級電腦首位，因此這次由「Frontier」取得今年度最快超級電腦頭銜，同時也讓x86架構重新成為最快超級電腦採用設計。

「Frontier」採用AMD代號「Milan」的第三代EPYC伺服器處理器，搭配OCP加速器模組設計的Instinct MI250X加速繪圖卡構成，本身則以HPE Cray EX235a系統為基礎打造，形成220個運算節點、總計873萬113組核心，搭配128GB HBM2e ECC高密度記憶體，發揮Exaflops等級以上算力表現，實際可達1.102 ExaFLOPS，大幅超越「富岳」可達442.01 PFLOPS的算力表現。

除了「Frontier」奪得最快超級電腦頭銜，此次擠入第三名的是初次進榜的芬蘭IT科學中心超算系統「LUMI」，同時「LUMI」也成為歐洲地區最快超算系統，而排名第10的法國國家大型計算中心與國家高等教育計算中心共同持有的超算系統「Adastra」，則成為歐洲目前排名第二的超算系統。

不過，接下來Intel預計在今年下半年推出代號「Sapphire Rapids」的新一代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，以及作為加速使用的伺服器繪圖卡「Ponte Vecchio」，同時應用這些運算元件、隸屬美國阿貢國家實驗室的超算系統「Aurora」，亦即接下來預期應用NVIDIA Grace CPU Superchip，以及Grace Hopper Superchip設計的超算系統即將推出，預期將使前500名超級電腦排位再次改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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