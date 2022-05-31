「榮耀70」系列手機登場 規格曝光、台灣暫時買不到
先前預告將在5月30日揭曉的榮耀70系列，稍早正式由榮耀正式在中國市場揭曉，分別推出榮耀70、榮耀70 Pro，以及榮耀70 Pro+三款手機。
其中，榮耀70採用Qualcomm Snapdragon 778G+處理器，榮耀70 Pro則採用聯發科天璣8000處理器，而榮耀70 Pro則採用天璣9000處理器，三款手機均配置Turbo X強化技術，分別針對Qualcomm、聯發科處理器進行最佳化，機身則提供流光水晶、冰島幻境、墨玉青、亮黑色四款配色，並且標榜採前後曲面設計。
而榮耀70 Pro與榮耀70 Pro+均搭載HONOR Image Engine運算平台，藉此強化影像細節、色彩亮度與動態範圍等細節，主相機則配置使用Sony IMX800感光元件的5400萬畫素廣角鏡頭，搭配5000萬畫素超廣角鏡頭、3倍光學變焦的800萬畫素長焦鏡頭，以及5000萬畫素視訊鏡頭。
榮耀70則採用同樣搭載Sony IMX800感光元件的5400萬畫素廣角鏡頭，搭配5000萬畫素超廣角鏡頭，配置200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則採3200萬畫素規格。
拍攝功能則支援最高1080P解析度、240fps的慢動作錄影，以及對應拍攝Vlog影片居中拍攝的主角模式，另外也支援廣角自拍、多鏡錄製等功能。
其他規格方面，榮耀70採用6.67吋雙側曲面OLED螢幕，對應Full HD+解析度，以及120Hz/60Hz畫面更新率與10位元色深表現，榮耀70 Pro與榮耀70 Pro+則均採用6.78吋四面取面OLED螢幕，並且對應120Hz/90Hz/60Hz畫面更新率，三款手機均支援最高達920Hz的螢幕動態調光功能。
電池方面，榮耀70採4800mAh容量，支援66W有線快充，榮耀70 Pro與榮耀70 Pro+均採用4600mAh電池容量，支援100W有線快充。
建議售價方面，榮耀70將以人民幣2699元起跳價格銷售，而榮耀70 Pro與榮耀70 Pro建議售價則分別從人民幣3699元、4299元起跳，預計從即日起開放中國市場預購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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