手機機身很透明？Nothing曝Phone (1)設計理念

Nothing稍早釋出影片，由設計部主管Tom Howard分享預計今年夏季正式揭曉的Phone (1)設計理念，其中包含將延續第一款耳機產品Ear (1)採用透明外殼設計，同時也說明藉由紐約地鐵路線為發想，讓手機內部結構配合透明件呈現更具藝術感與獨特性的設計風格。

依照Tom Howard說明，目前的Android手機往往追求內部空間使效益最大化，甚至追求大量生產成本控制採用共用零件規格，因此經常會讓手機外觀設計變得千篇一律，甚至有高度同質性。

而在Phone (1)設計理念中，則會延續先前Nothing推出的第一款產品Ear (1)，藉由透明外殼打造高質感外型，並且配合內部結構可視化呈現高度質感，因此在內部結構設計也就變得更加謹慎。

Nothing預計在今年夏季推出Phone (1)，同時也將在台灣市場推出此款手機產品。

▲提出諸多設計，甚至以三星Galaxy Note 5內部結構說明以生產、功能效益為導向的結構設計並不「美觀」

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此外，在嚴謹的結構設計之下，還必須思考無線充電等需要更大內部空間放置的重要零件佈局，因此Tom Howard也強調Phone (1)的設計並不容易。

在此之前，小米也曾把透明元素應用在小米9透明尊享版手機設計，但實際上是透過內部裝飾板偽裝成內部電路板樣貌，因此Nothing顯然希望挑戰採更高度結構美學設計，配合透明外殼呈現充滿科技感的電路板面貌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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