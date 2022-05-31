全球Q1手機出貨量下滑11% 三星、蘋果爭Top 1結果曝光

依照市調機構統計數據顯示，因為疫情產生通膨、零件供應問題，以及烏俄戰爭所造成影響，全球手機市場整體出貨量在今年第一季下滑11%，但三星整體市佔仍增加至24%，相比去年第四季的19%增加許多，而蘋果則以18%市佔位居第二。

而會有這樣的影響，主要是基於烏俄戰爭影響多數手機品牌銷售，包含三星、蘋果，以及小米、vivo、OPPO、realme等品牌均為此下修手機訂單，加上考量市場換機需求趨緩、關鍵零件供應與運輸問題，因此像蘋果便大幅降低iPhone SE約20%生產訂單，而小米等中國品牌業者也大致將原本訂單數量減少20%左右。

不過，手機出貨需求也因為地區而異，例如在歐洲市場的整體出貨量下滑10%，但在北美市場卻反而增加4%，自然與是否直接受到烏俄戰爭影響有關。

值得一提的是，蘋果在今年第一季於北美市場仍維持最大出貨量佔比，從去年同期的45%增加至51%，而位居第二的三星，則從去年的28%市佔微幅下降至27%。至於在歐洲市場，則是由三星維持最大市佔，仍在35%比例，蘋果則是從去年的19%增加至20%，而中國品牌如小米、OPPO均出現佔比下滑情況，但realme則是從去年的0.8%增加至2.1%。

在目前疫情與戰爭仍有不少影響情況下，造成許多人打消更換手機的想法，因此造成三星、蘋果等業者先後調整生產訂單數量，甚至包含處理器業者如Qualcomm、聯發科也都先後調整旗下產品訂單數量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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