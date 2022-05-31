Canon出2款4K專業級PTZ遠距攝影機 可做遠端教學、直播攝影棚
Canon宣布推出兩款4K專業級PTZ遠距攝影機CR-N300與CR-N500，分別對應XLR音訊接口、快速對焦等操作特性，並且對應簡單操作體驗，可用於遠端教學、醫學教學、直播攝影棚或視訊會議等使用需求。
兩款遠距攝影機均對應廣角拍攝、上下左右大角度移動，並且支援多種輸出協定與連接規格。其中，CR-N500加入逆光對焦、配置2組XLR音訊輸入接口，並且對應單眼機種搭載的雙像素自動對焦技術與寬動態範圍表現，而CR-N300則搭載單眼等級的混合自動對焦系統，即使光源發生明顯變化，鏡頭亦能快速對焦。
而CR-N500也支援選購配件Canon RC IP100控盤，或是透過Roland、Skaarhoj等品牌生產控盤進行操作，或是透過無線網路進行遠距操作。
其他差異部分，CR-N500對應15倍光學變焦、對應829萬畫素、3840 x 2160解析度影像，並且支援Canon自有XC通訊協定、VISCA、IP的VISCA，以及NDI |HX等通訊協定。而CR-N300則對應20被光學變焦、對應拍攝4K影像，支援3G-SDI、HDMI、IP、NDI | HX及USB等連接通訊協定，支援H265、H264及JPEG等高效影像編解碼器。
建議設計方面，CR-N500將以新台幣22萬元價格銷售，CR-N300建議售價則是新台幣11萬元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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