你相信嗎？Sony CEO估2年後手機相機畫質將超越單眼相機

Sony半導體總裁暨執行長清水照士近期受訪時透露，預期智慧型手機拍攝畫質最快會在2024年超越單眼相機。

清水照士表示，應用在手機的感光元件設計持續進步，加上新機械結構設計使得手機上的相機可以對應更大光圈值，同時配合像素結構與人工智慧技術持續提升之下，手機上的相機所對應拍攝靜態影像畫質將大幅增加，預期最快在2024年就會超越單眼相機表現。

從目前來看，手機的相機拍攝影像已經可以透過像素結構與人工智慧提升方式，強化對焦速度、背景端的散景表現，乃至於大幅強化夜間拍攝效果，甚至原本被認為難以克服的光圈，以及光學變焦設計，如今都已經在手機上實現，特別是Sony在今年推出的旗艦手機Xperia 1 IV已經在望遠鏡頭搭載85mm-125mm之間焦距變焦設計，約對應3.5倍至8倍光學變焦。

由於強化上述拍攝功能，因此也讓智慧型手機可藉由輕巧機身對應拍攝更多元鏡位影像，更讓許多創作者能有更多元的拍攝應用可能性，甚至可以作為正統電影拍攝使用工具。

不過，目前手機端的相機設計仍有其侷限，由於手機厚度設計與散熱空間較小等限制，感光元件通常會有面積大小上的限制，同時在長時間拍攝時的散熱表現也會影響使用，而這些預期會是Sony接下來設法改善項目。

Sony計畫在2023年擴大60%產線面積，藉此擴大生產市場需求越來越高的感光元件產品。另一方面，雖然目前市場多數產品使用Sony生產感光元件，但三星近期也開始大規模推廣旗下ISOCELL感光元件，甚至一口氣將最高原生解析度上推至2億畫素，進而吸引不少手機業者採用，未來將可能成為Sony在感光元件市場最大競爭對手。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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