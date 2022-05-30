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便宜有好貨！外媒曝買「舊旗艦」最佳時機來了 這5款值得入手

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒點名5款值得入手的「舊旗艦」機型。 示意圖／路透
外媒點名5款值得入手的「舊旗艦」機型。 示意圖／路透

一台旗艦款智慧型手機動輒3萬元以上，你買得下手嗎？外媒《Androidauthority》透露近年應該是適合購買「舊旗艦」機種的最佳時機，同時列出5款最值得入手的機型。

《Androidauthority》認為近幾年智慧型手機缺乏重大創新，雖然創新發展放緩，但其實日常體驗並無太大差異；硬體零件規格、耐用程度較好，即使購買中階旗艦款機型也能運行特定遊戲，因此現在是購買舊款旗艦手機的最佳時機。

《Androidauthority》建議購買舊款旗艦手機務必要選擇仍在系統支援週期內的機種，千萬不要為了貪小便宜而買早已被淘汰的機型。以安卓手機為例，Google三星目前都提供5年安全更新。

報導同時列出5款值得入手的舊旗艦機種，如三星Galaxy S20、S20 FE、Note 20系列保證安全更新至2024年，且與2022年旗艦款產品比較起來，S20系列擁有強大處理器及螢幕規格，兩款在體驗上並不會產生明顯落差。

還有一款安卓手機可以考慮入手，Google One Plus 9擁有出色顯像的螢幕、快速充電功能及與最新型號相當的處理器，且保證在2025年前支援安全更新。

最後是蘋果的iPhone 12，蘋果於2020年末釋出非常吸引人的iPhone 12折扣優惠，且iPhone 12搭載硬體與新款iPhone 13差異不大，蘋果在支援安全更新方面相當可靠，因此在未來幾年都可以獲得相當不錯的更新保障。

智慧型手機 iPhone 三星 Google

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