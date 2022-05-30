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手機相機2億畫素？三星秀成像實力 可輸出貓咪超細膩巨型廣告海報

聯合新聞網／ 楊又肇

或許是配合Motorola透露即將在7月公布搭載2億畫素規格相機的新款手機，其中預期將採用三星首款對應2億畫素解像能力的ISOCELL HP1感光元件，而三星稍早也展示由專業攝影師以搭載此感光元件的工程原型機所拍攝貓咪影像，並且輸出成巨幅廣告看板，藉此詮釋2億畫素所能呈現影像細膩度。

不過，三星並未透露搭載此感光元件的工程原型機具體細節，僅確認為了確保成像結果，拍攝過程仍採用相機光學鏡頭輔助進光，並且在感光元件上形成數位影像。

ISOCELL HP1成為全球首款對應2億畫素設計的1/1.22吋手機感光元件，採每單位畫素進光量為0.64μm的規格設計，藉此對應更高解像力，讓拍攝影像能對應更高清晰度。

針對隨著像素密度提高而相對降低的每單位畫素進光量，三星也透過全新ChameleonCell像素合併技術，標榜能像變色龍一樣隨著拍攝影像自動合併16組 (4 x 4)、4組 (2 x 2)畫素，或是在光量充足情況下維持以全畫素形式拍攝，而在極度低光環境則可透過16組畫素合併為1250萬畫素、每單位畫素進光量可達2.56μm，藉此在低光環境拍出明亮且清晰影像。

至於在動態影片錄製部分，則支援8K 30fps規格記錄，同時可以透過4組畫素合併方式，藉此以5000萬畫素記錄進光量更充足的影片內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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