泰國Apple Pay廣告疑秀iPhone 14新外觀？影片主人說話了

稍早有影片凸顯蘋果即將推出的iPhone 14將採用驚嘆號造型的開孔視訊鏡頭設計，但顯然只是設計師自行製作的非官方宣傳影片。

稍早有不少人流傳的Apple Pay宣傳影片，實際上僅為設計師自行製作內容，主因在於Apple Pay服務至今尚未進入泰國市場，設計師希望透過此影片吸引更多人關注，並且藉此說服蘋果將Apple Pay服務帶到泰國市場。

雖然並非蘋果官方宣傳素材，但其中將iPhone視訊鏡頭改為目前傳聞的驚嘆號形式開孔設計，也認不少人再次討論iPhone 14外觀設計。

依照目前市場傳聞，蘋果預計在今年秋季推出新機，將會區分標準款iPhone 14與強化版iPhone 14 Max，而原本Pro系列機種則區分為iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，過去兩年接連推出的mini機種則不再生產，原因在於市場叫好不叫賣。

另外，由於市場供應情況影響，加上蘋果希望拉大各機種產品與價位區隔，因此今年推出的iPhone 14與新增加的iPhone 14 Max可能維持使用A15 Bionic處理器，僅iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max升級使用A16 Bionic處理器。

至於今年推出的iPhone 14系列是否取消使用Lightning連接埠，因應歐盟要求改為USB-C連接埠設計，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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