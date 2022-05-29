語音輸入分不清主人...她偷閒慘被孩追殺全都錄 網友一看笑翻
語音輸入功能只需「出一張嘴」，方便特性深受許多人的喜愛，不過有時無法正確辨別人聲仍會造成困擾。一位媽媽就在PTT上PO出一張聊天紀錄，當下單手抱著小孩的她正使用iPhone語音輸入功能，沒想到卻意外錄下小孩吵著找媽媽的搞笑情景。
原PO指出，聊天記錄中該句話原意為「大家都以為酒精煮就會揮發了」，卻因錯字加上意外收到小孩聲音，變成「然後過去大家都以為就禁足媽媽就會揮發了媽媽，但實際上媽媽實驗過後媽媽，發現其實媽媽還是會殘留媽媽」。短短一句話的時間，小孩卻瘋狂呼喚媽媽六次，讓原PO不禁直呼「好啦我有聽到啦，等我10秒也不行膩」。
貼文一出，網友們都笑翻了，「兩句話，小孩叫了6次媽媽」、「這篇文章有聲音啊，好可愛」、「加強版就是：媽媽看我看我看我媽媽媽媽媽」、「笑死超有畫面」、「媽媽辛苦了」；另外也有人分享，自己小孩的老師似乎也是使用語音輸入功能，最後一句「你還在哭沒有聲音喔」，瞬間讓老師訓話時的憤怒神情在眼前浮現。
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