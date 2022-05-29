藍芽耳機殼卡髒污「很噁心」 網友紛紛獻策清潔小撇步

許多人習慣用藍芽耳機聽音樂、講電話，但須偶爾清潔才不會留下髒污。日前有網友表示自己的藍芽耳機殼變得很髒，不曉得該如何清理，吸引過來人分享自己的經驗，同時也建議應定期清潔。

原PO在Dcard附上的圖片顯示，白色藍芽耳機殼裡頭有點點的黑色髒污，尤其以磁鐵卡榫處最為明顯，讓她十分困擾，「我也不知道為什麼我的耳機那麼髒」，並詢問眾人解決方法。

雖然有些網友覺得原PO耳機殼骯髒的程度很不可思議，但還是有人提供建議，「我用棉花棒加去光水有用掉」、「我也是用去光水，擦了1-2年了吧，大家要擦不要擦到亮面喔，會融掉霧霧的」、「聽說是磁鐵生鏽，用棉花棒沾酒精擦可以清掉90％」、「綠色的黏土，用來貼海報之類的那個，可以清得很乾淨」、「科技海綿超好用」。

也有網友認為應養成平時清潔的習慣，「平常使用完就要稍微清理，放這麼久變陳年的了，就救不了」、「我每次打開看到有一點髒就會清耶，因為那真的超難擦」、「用一次就擦一次啊」、「我每天都會用酒精棉片擦耳機跟耳機殼，用了1年還是很乾淨，每天擦真的有用」、「平常要定期清理，不能累積太久， 久了就會變的很難清理，就像妳拍的那樣」。

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