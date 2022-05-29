快訊

確診遲收不到居隔單 明天零時起補發功能上路

恭喜！才宣布結婚 瘦子秀「小孩比YA照」喜曝當爸了

新北19歲女搭男友車快到家 被拋飛頭顱破裂死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍芽耳機殼卡髒污「很噁心」 網友紛紛獻策清潔小撇步

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，他的藍芽耳機殼不知為何變得很髒，因此詢問眾人應當如何清理。圖擷自Dcard
有網友表示，他的藍芽耳機殼不知為何變得很髒，因此詢問眾人應當如何清理。圖擷自Dcard

許多人習慣用藍芽耳機聽音樂、講電話，但須偶爾清潔才不會留下髒污。日前有網友表示自己的藍芽耳機殼變得很髒，不曉得該如何清理，吸引過來人分享自己的經驗，同時也建議應定期清潔。

原PO在Dcard附上的圖片顯示，白色藍芽耳機殼裡頭有點點的黑色髒污，尤其以磁鐵卡榫處最為明顯，讓她十分困擾，「我也不知道為什麼我的耳機那麼髒」，並詢問眾人解決方法。

雖然有些網友覺得原PO耳機殼骯髒的程度很不可思議，但還是有人提供建議，「我用棉花棒加去光水有用掉」、「我也是用去光水，擦了1-2年了吧，大家要擦不要擦到亮面喔，會融掉霧霧的」、「聽說是磁鐵生鏽，用棉花棒沾酒精擦可以清掉90％」、「綠色的黏土，用來貼海報之類的那個，可以清得很乾淨」、「科技海綿超好用」。

也有網友認為應養成平時清潔的習慣，「平常使用完就要稍微清理，放這麼久變陳年的了，就救不了」、「我每次打開看到有一點髒就會清耶，因為那真的超難擦」、「用一次就擦一次啊」、「我每天都會用酒精棉片擦耳機跟耳機殼，用了1年還是很乾淨，每天擦真的有用」、「平常要定期清理，不能累積太久， 久了就會變的很難清理，就像妳拍的那樣」。

Dcard 藍牙

延伸閱讀

他問「酌收10％服務費」為何另外標示？ 意外揭殘忍真相

網推7-11這款超值美食 大讚：比一堆百元專門店面好吃

未來育兒無共識 男友回覆「女生本就負責生」讓她心死分手

鄰居家車庫停兩台勞斯萊斯 網笑稱：是有第二件半價嗎

相關新聞

影片／驚嘆號螢幕無懸念啦！iPhone 14 Pro外型 泰國蘋果廣告1秒外洩

今年的iPhone 14將在9月發表，雖然未知iPhone 14會有什麼變化，但iPhone 14 Pro系列將會剪掉瀏海，還有渲染圖和模型機印證此事，但在官方未證實前都還是算「謠言」。不過日前傳出疑似官方的宣傳影片外洩iPhone 14 Pro外型，雖然事後影片已刪除，但仍被網友備份

藍芽耳機殼卡髒污「很噁心」 網友紛紛獻策清潔小撇步

許多人習慣用藍芽耳機聽音樂、講電話，但須偶爾清潔才不會留下髒污。日前有網友表示自己的藍芽耳機殼變得很髒，不曉得該如何清理，吸引過來人分享自己的經驗，同時也建議應定期清潔。

韓媒爆中國京東方被抓包擅改iPhone OLED螢幕設計 恐失去iPhone14訂單

韓國媒體《The Elec》報導，中國螢幕面板製造商京東方在未經 Apple 蘋果公司批准，擅改 iPhone 13 OLED 設計，將 TFT 薄膜電晶體電路變寬，被抓包後退貨。

Motorola野心超大 預告新手機鏡頭有2億畫素、發表時間曝光

繼日前透露將推出搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的新機消息後，Motorola中國區手機業務部門總經理陳勁稍早再次透露，將在7月推出新機加入2億畫素影像拍攝功能。

vivo推出X80系列手機 支援螢幕下指紋辨識、價格出爐

vivo 5月26日在台宣布推出搭載聯發科天璣9000處理器的旗艦手機X80，成為目前台灣市場第一款採用此款處理器的手機產品。

realme Pad X亮相 喊話CP值更高、也有蘋果「人物居中」功能

隨著GT Neo 3火影版正式公布，realme此次在中國市場也宣布推出新款realme Pad X，標榜在同價位產品對應更高性價比表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。