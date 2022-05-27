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Motorola野心超大 預告新手機鏡頭有2億畫素、發表時間曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

繼日前透露將推出搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的新機消息後，Motorola中國區手機業務部門總經理陳勁稍早再次透露，將在7月推出新機加入2億畫素影像拍攝功能。

目前Motorola方面並未透露太多資訊，但從三星去年公布全球首款2億畫素手機用感光元件ISOCELL HP1來看，新機沒意外將會採用此款感光元件。

依照先前說明，ISOCELL HP1採每單位畫素進光量為0.64μm的規格設計，最高解像力可達16384 x 12288，感光元件尺寸為1/1.22吋，讓拍攝影像能對應更高清晰度。

而針對隨著像素密度提高而相對降低的每單位畫素進光量，三星也透過全新ChameleonCell像素合併技術，標榜能像變色龍一樣隨著拍攝影像自動合併16組 (4 x 4)、4組 (2 x 2)畫素，或是在光量充足情況下維持以全畫素形式拍攝，而在極度低光環境則可透過16組畫素合併為1250萬畫素、每單位畫素進光量可達2.56μm，藉此在低光環境拍出明亮且清晰影像。

至於Motorola此款新機似乎與先前透露的螢幕可凹折手機Razr3不同，可能會以「Frontier」為稱，同樣採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並且搭載6.67吋、支援144Hz畫面更新率設計的OLED螢幕，電池則支援125W有線快充。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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