vivo推出X80系列手機 支援螢幕下指紋辨識、價格出爐

vivo 5月26日在台宣布推出搭載聯發科天璣9000處理器的旗艦手機X80，成為目前台灣市場第一款採用此款處理器的手機產品。

不過，相比其他品牌主力推出採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的手機產品，vivo並未同步在台引進採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的X80 Pro。

依照vivo台灣表示，此次先在台灣市場推出採用天璣9000處理器的X80，未來也會參考台灣市場需求持續引進新品，同時強調此次主要考量天璣9000處理器整體效能表現，因此決定先以採用此款處理器的X80作為此次主打銷售機種。

規格方面，台灣市場推出的X80同樣搭載自製V1+影像晶片，標榜提高低於1Lux亮度環境的夜景成像效果，並且配置支援120Hz畫面更新率、雙側曲面設計的三星E5等級6.78吋AMOLED螢幕，而X80採用Full HD+解析度規格，支援光學式螢幕下指紋辨識功能。

引進台灣市場版本僅提供極夜黑與都市藍兩款AG玻璃背蓋設計款式，記憶體則提供12GB，儲存容量提供256GB規格，至於電池一樣採4500mAh，支援80W有線快充。

相機部分，X80搭載3200萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭載5000萬畫素廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、搭載Sony新款1/1.49吋IMX866 RGBW感光元件，並且支援光學防震的超廣角鏡頭，以及同為1200萬畫素的50mm人像鏡頭 (可作為2倍光學變焦鏡使用)，三組鏡頭均採用蔡司T*鍍膜，並且在拍攝功能加入新款蔡司Cinematic電影景深效果。

作為對比，在中國市場推出的X80 Pro則採用2K+解析度設計，支援大面積設計的超音波螢幕下指紋辨識功能，並且額外搭載IP68防水防塵，以及CS43131 Hi-Fi音訊晶片，電池則增加至4700mAh，同時加入50W無線快充規格。

至於相機差異部分，X80 Pro則是在主相機廣角鏡頭換上支援光學防震的三星1/1.3吋ISOCELL GNV感光元件，另外加上800萬畫素、5倍光學變焦的潛望式遠距鏡頭，以及換成4800萬畫素的超廣角鏡頭，人像鏡頭則加入vivo的微雲台設計。

至於作業系統部分，此次在台推出的X80維持使用基於Android 12的Funtouch OS 12操作介面，並未比照中國市場採用新版OriginOS Ocean。

建議售價方面，X80在台售價為新台幣27990元，同時vivo也宣布X80成為Pokémon UNITE台灣公開賽2022官方指定競賽手機，同時在5月26日至31日期間透過vivo官方商城預購，將加贈TWS 2e真無線藍牙耳機、統一超商禮券、原廠延長保固12個月、12個月內的螢幕意外保固一次，另外也提供加入vivo LINE官方帳號加贈X80購機優惠，以及指定機型舊換新加碼現折與指定銀行購機分期0利率。

而在vivo體驗店也提供B&O藍牙音響、LINE聊天紀錄移轉、原廠延長12個月保固，以及12個月內螢幕意外保固一次。此外，vivo也宣布配合此次推出X80，將透過LINE官方帳號商城、指定電商通路，以及指定合作夥伴提供銷售方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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