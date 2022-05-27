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realme Pad X亮相 喊話CP值更高、也有蘋果「人物居中」功能

聯合新聞網／ 楊又肇

隨著GT Neo 3火影版正式公布，realme此次在中國市場也宣布推出新款realme Pad X，標榜在同價位產品對應更高性價比表現。

realme Pad X採用11吋、2K解析度的5:3顯示比例螢幕，並且獲得德國萊茵護眼認證，以及具備硬體等級抗藍光效果，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 695，電池容量則是8340mAh。

支援磁吸固定機身、對應4096階、240Hz採樣率且對應60度角書寫的觸控筆，另外也提供1.3mm按鍵行程、待機時間可達200天的智慧鍵盤保護蓋，以及僅提供保護與立架功能的保護蓋配件。

而在操作功能方面，realme Pad X支援快速喚醒筆記功能，同時也支援跨裝置互聯與平行視窗檢視模式，透過視訊攝影鏡頭拍攝時也支援人像自動居中，而機身更搭載4組擴音喇叭，藉此對應更明亮的聲音表現。

建議售價方面，realme Pad X將以人民幣1299元起跳價格銷售，搭配618節日活動將以人民幣1199元起跳銷售，其中4GB記憶體+64GB儲存容量版本將在6月11日上市，而6GB記憶體+128GB儲存容量版本則會在5月31日率先上市，機身配色則提供螢光綠、藍色與黑色三種選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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