《火影忍者疾風傳》激靈感 realme GT Neo 3充電時會有這超炫特效

今年3月下旬在中國市場推出支援150W光速閃充設計的GT Neo 3之後，realme再次於中國市場推出與漫畫《火影忍者》聯名推出的GT Neo 3火影版。

此次推出的GT Neo 3火影版，主要基於先前推出的GT Neo 2《七龍珠》特別版成功經驗，因此希望再次藉由動漫主題合作吸引更多粉絲支持，並且以《火影忍者疾風傳》為主題打造，其中在機身採用鳴人衣著，加上木葉忍者護額造型形象，同時採用3D立體視覺設計。

至於硬體規格方面，GT Neo 3火影版一樣搭載聯發科天璣8100處理器，搭配解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.7吋AMOLED螢幕，並且配置Pixelworks提供的獨立顯示晶片，另外也採用LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，以及包含X軸線性馬達與側邊指紋解鎖元件等設計。

相機功能，一樣分別採用居中置頂設計的開孔式1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，並且支援光學防震設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

而在此次GT Neo 3火影版盒裝部分，則是會以特殊卷軸造型打造，甚至還能看見第四代火影在鳴人身上設下的八卦封印圖像，同時也會提供印有鳴人的保護殼、主題卡片，並且提供對應150W充電功率的充電器，以及支援33W有線快充、一樣印上鳴人主題圖像的10000mAh行動電源，另外還會附上一組真實比例的木葉忍者護額。

特別的是，在GT Neo 3火影版配合150W充電器進行充電時，手機螢幕會出現鳴人代表招式「螺旋丸」，以及代表「金、木、水、火、土」五行元素的客製化圖像。

建議售價方面，GT Neo 3火影版將以人民幣3099元銷售，配合618節日將以人民幣2799元銷售，預計在5月31日晚間8點正式開賣。不過，目前realme並未計畫將GT Neo 3火影版引進台灣市場，主因還是基於授權使用範圍考量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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