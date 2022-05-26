iPod Touch真的再見了… 蘋果官網只留下這項目
蘋果（Apple）5月10日才宣布停產iPod Touch並「售完為止」，沒想到外媒發現iPod Touch相關購買頁面已悄悄下架，擁有21年歷史的iPod Touch，最新款停在2019年發布，現在真的永存在果粉心中了。
外媒觀察到，部分地區像是加拿大、比利時、巴西、法國、德國、義大利、西班牙或韓國等國家已無法在蘋果官網看到iPod touch網頁，就算測試舊網址也只能連結到「iPod touch支援」網頁。
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《聯合新聞網》測試，台灣蘋果官網連結列已移除iPod touch字眼，從外頭使用搜尋iPod touch，確實只能進去「iPod touch支援」網頁；點選購買iPod touch連結，則會轉址到iPhone Pro介紹頁面。
外媒還發現，美國部分國家仍可進入iPod touch購買頁面，但都是顯示賣完（Sold Out），或許是早晚問題，蘋果最後應該會將所有國家或地區的iPod touch頁面關閉。走過21年，改變音樂產業的iPod Touch，真的只會留在果粉心中了。
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