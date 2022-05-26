超可愛！小米推原子小金剛限定版Redmi Note 11T Pro+ 再推降噪耳機Redmi Buds 4 Pro、小米手環7

先前推出支援120W有線快充的Redmi Note 11T之後，小米稍早在中國市場宣布推出Redmi Note 11T Pro，以及Redmi Note 11T Pro+，甚至還在Pro+機種推出原子小金剛 (Astro Boy)限定版，同時也宣布推出標榜對應58毫秒低延遲表現的真無線降噪耳機Redmi Buds 4 Pro，並且推出新款微幅升級的小米手環7。

Redmi Note 11T Pro、Redmi Note 11T Pro+

其中，Redmi Note 11T Pro與Redmi Note 11T Pro+均採用解析度為Full HD+、20.5:9顯示比例的6.6吋LCD螢幕，本身支援144Hz畫面更新率與DC調光，並且加入抗藍光、環境色溫調整與Dolby Vision設計，另外也加入雙喇叭、NFC、X軸線性馬達，並且保留3.5mm耳機孔與紅外線模組。

而兩款手機均搭載聯發科天璣8100處理器，在Redmi Note 11T Pro分別提供6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量的組合，Redmi Note 11T Pro+則提供8GB記憶體，搭配128GB、256GB或512GB儲存容量選項。至於電池容量則區分5080mAh與4400mAh規格，Redmi Note 11T Pro僅對應67W有線快充，Redmi Note 11T Pro+則配合小米自製澎湃P1晶片對應120W有線快充。

相機方面，兩款手機也採用相同設計，分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素、三星ISOCELL GW1感光元件設計的廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭，搭配200萬畫素微距鏡頭構成的主相機模組。

顏色方面，兩款手機均提供黑、灰、藍三款配色，而Redmi Note 11T Pro+額外提供原子小金剛限定版，將在機身背面刻印具立體效果的原子小金剛圖像，另外也採用原子小金剛主題打造包裝與相關配件。

建議售價方面，Redmi Note 11T Pro將以人民幣1699元起跳價格銷售，Redmi Note 11T Pro+建議售價則從人民幣1999元起跳，至於Redmi Note 11T Pro+原子小金剛限定版則採用8GB記憶體與256GB儲存容量規格，建議售價為人民幣2499元。

Redmi Buds 4 Pro

此次同步推出的真無線降噪耳機Redmi Buds 4 Pro，則是採用10mm鋁鎂合金動圈單體，加上6mm鈦金屬高音動圈單體，藉此對應43dB的主動降噪效果，同時可配合藍牙5.3連接特性，在配合同樣支援藍牙5.3規格的處理器機種 (例如天璣9000、天璣8100)，即可使用LC3等更高效率音訊編碼播放，藉此對應更穩定、流暢聲音播放效果。

而機身則支援IP54等級防水防塵，最長續航時間可達36小時，耳機更支援與兩款裝置連接切換使用，本身也加入360度環繞立體聲表現，至於建議售價則是人民幣369元。

小米手環7

此次隨著Redmi Note 11T Pro等新品一同推出的小米手環7，則是進行小幅度升級，其中包含將原本1.56吋的AMOLED螢幕加大至1.62吋，另外也支援常時顯示模式與動態桌布，一樣可以更換手腕帶配件。

功能部分，小米手環7支援全天候連續血氧監測，同樣支援心率、睡眠品質與最大攝氧量，並且支援游泳在內的120種運動數據紀錄，對應5ATM防水設計，而一般使用情況下約可對應長達15天的電力續航時間。

小米手環7依舊區分標準版與NFC版本，建議售價分別是人民幣239元與279元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦