iPhone 14螢幕刷新率升級 可實現Apple Watch「免解鎖隨顯」

根據一位螢幕分析師Ross Young稱，美國Apple公司即將推出的iPhone 14 Pro螢幕可能具有永遠在線的顯示（Always-On)）功能，這得益於其可變刷新率和ProMotion技術。

目前的兩款iPhone 13 Pro配備了低溫多晶氧化物（LTPO）顯示面板，能夠實現10Hz和120Hz之間的可變刷新率。不過，顯示器供應鏈諮詢公司的Ross Young說，他預計即將推出的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max能夠降至1Hz。

1Hz的刷新率是在設備不活動時顯示靜態圖像的理想選擇，因為它可以在不明顯消耗電池壽命的情況下顯示訊息。作為一個例子，三星製造的一些安卓設備已經使用1Hz刷新率來實現其永遠在線的顯示功能。

顯示器分析師Ross Young說，他預計iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max使用的ProMotion顯示器能夠降到同樣的1Hz低點。根據蘋果公司決定的方式，這項技術可能為更長的電池壽命或永遠在線的顯示元素鋪平道路。

舉例來說，Apple Watch Series 7系列型號使用了LPO顯示器，這使它們能夠擁有與早期Apple Watch型號相同的長達18小時的電池壽命，儘管有一個始終在線的顯示器。與配備了LTPO的手機類似，iPhone上的相同技術可以在螢幕上隨時顯示時間、日期和任何通知，而不需要解鎖手機。

去年，彭博社記者Mark Gurman建議蘋果可能將類似的功能帶到iPhone 13，但這並沒有發生。目前，沒有可靠的消息指出iPhone 14 Pro機型將配備永遠在線的顯示功能。然而，這並不意味著蘋果不會給我們帶來驚喜。事實上，如果蘋果擴大其ProMotion顯示器的刷新率變化，將不會有任何技術限制來阻止它。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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