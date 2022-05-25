外媒爆：三星秘密籌組「夢幻隊」 將推新晶片挑戰蘋果M1
三星希望在2025年開始為Galaxy S系列搭載新款自製專用晶片，來挑戰Apple的M1產品，為此正在籌組約1000人的新團隊，約在七月正式成軍。
根據韓媒東亞日報報導，三星正在秘密籌組「夢幻隊」為Galaxy系列產品研發新的高階自製處理晶片，並挑戰Apple Silicon（也就是M1系列晶片）的地位！
報導指稱，三星希望在2025年開始為Galaxy S系列搭載新款自製專用晶片，來挑戰Apple的M1產品，為此正在籌組約1000人的新團隊，約在七月正式成軍。
從產業鏈的戰略角度來看，三星此舉是希望進一步提升半導體設計能力，並帶動自己晶圓代工、記憶體技術整合，來強化自己的半導體產業地位。
眾所皆知，三星Arm架構的「Exynos」系列是自家的行動處理器代表作，除了給自家Galaxy系列使用之外還提貨給Google、小米、vivo使用；但大多數科技廠在製造手機、平板等行動設備時，還是採用高通或聯發科的晶片為主。
也因此報導指稱，三星將不會在2023、2024年推出新的高階Exynos處理器，而是集中火力開發新的晶片，這也意味Galaxy S23和Galaxy S24很可能不會使用Exynos。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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