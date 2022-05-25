Canon揭曉兩款APS-C片幅、RF-mount接環新機，EOS R7及EOS R10接替EOS M系統機種市場

Canon稍早宣布推出EOS R7及EOS R10兩款採APS-C片幅，並且使用RF-mount接環設計的新機，藉此擴展RF-mount接環機種市場。

另一方面，配合此次推出EOS R7及EOS R10兩款新機，Canon也確認過去推出對應APS-C片幅的EOS M系統機種將步入歷史。

此次推出兩款機種，EOS R7將對應3250萬畫素、支援每秒15張機械快門連拍或每秒30張電子快門連拍，最高快門速度可達1/8000秒，支援4K 60fps或1080p 120fps錄影，同時不限錄影時間，本身定位中高階機種。

而EOS R10則定位在主流使用機種，對應2420萬畫素、支援每秒12張機械快門連拍或每秒23張電子快門連拍，最高快門速度可達1/4000秒，支援4K 60fps或1080p 120fps錄影，同時不限錄影時間，本身定位中高階機種。

兩款新機均載採用Dual Pixel CMOS AF II對焦系統、支援「人物、動物、車輛」追蹤對焦，並且配置DIGIC X影像處理器，但僅EOS R7支援機身5軸防震設計與C-log3錄影，並且配置雙SDXC UHS-II記憶卡槽。

另外，EOS R7使用LP-E6NH電池，EOS R10則使用LP-E17電池，機身則均採用236萬點電子觀景窗，以及可翻轉LCD螢幕，不過僅EOS R7採162萬點設計，EOS R10則採104萬點設計。重量方面，EOS R7包含電池與記憶卡的重量為612公克，而EOS R10包含電池與記憶卡的重量則是429公克。

機身設計細節部分，EOS R7將機身後方轉盤獨立上移，並且與方向撥桿整合，而EOS R10則將對焦模式切換撥桿移至機身前方下緣，並且在機頂配置第二組電子式轉盤，方向撥桿則上移到機身背面上方。

EOS R7預計會在今年6月下旬正式推出，而EOS R10上市時間則是在7月下旬。Canon此次也同步推出兩款對應APS-C片幅的RF-mount接環鏡頭，包含RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM標準變焦鏡，以及RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM旅遊變焦鏡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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