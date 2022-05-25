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蘋果推新款Apple Watch彩虹版錶帶 力挺同志驕傲月

聯合新聞網／ 楊又肇

隨著每年6月的同志驕傲月，蘋果依照慣例推出新款Apple Watch彩虹版錶帶，此次更同步推出新款彩虹版Nike運動型錶環，並且預告將在6月推行新一波Shot on iPhone驕傲主題活動。

今年推出的新款Apple Watch彩虹版錶帶，是以漸層色的彩虹版運動型錶環展現，並且將「pride」一詞編織進錶帶，靈感則來自1984年第一台麥金塔電腦 (Macintosh)上顯示的原始「hello」問候語，透過新技術去除錶帶上幾個雙層尼龍編織環，以草寫風格顯示「pride」字樣。

而新款顏色漸層是將原始彩虹色結合各種驕傲旗幟的顏色，包括淺藍色、粉紅色和白色，分別代表跨性別與非常規性別的人，同時藉由黑色與棕色，象徵黑人和拉丁裔社群，而蘋果更以這些顏色代表患有 HIV / 愛滋病，或是因此而去世的人。

另外，伴隨新款Apple Watch彩虹版錶帶推出的彩虹線條錶面設計，靈感則來自各種同志驕傲旗幟，結合多種顏色，代表LGBTQ+運動的力量與相互支持，同時也呼應運動型錶環的編織環設計。當使用者旋轉Apple Watch數位錶冠，或是輕觸螢幕、抬起手腕時，彩色線就會隨之移動。Apple 也在錶帶包裝中納入全新的「輕巧 App」功能，讓使用者能以簡單且便利的方式，立即取得與錶帶相襯的全新錶面。

此次除了推出新款Apple Watch彩虹版錶，蘋果也同步推出新款彩虹版Nike運動型錶環，同時搭配推出彩虹色Nike「彈跳」錶面。

配合6月即將展開的同志驕傲月，蘋果將在Instagram藉由「@apple」帳號，發表一系列由跨界創意人士創作的Shot on iPhone 驕傲主題活動影像作品。

其中包含由攝影師Ryan McGinley在紐約石牆酒吧、Evan Benally Atwood在亞利桑那州Window Rock、Meinke Klein在阿姆斯特丹的同性戀紀念碑、Caia Ramalho在聖保羅Paulista大道、Lydia Metral在馬德里Chueca廣場、Collier Schorr在舊金山Harvey Milk Plaza拍攝作品，而實驗街舞者Jin Lee Baobei將於最後一處拍攝地入鏡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

同志 舊金山

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