AirPods Pro 2下半年將在越南量產 郭明錤：非陸製成功案例

集微網消息，今日，蘋果分析師郭明錤在推特表示，蘋果AirPods Pro 2將於2022年下半年在越南實現量產，這也是蘋果主要產品在中國大陸以外成功量產的案例。



郭明錤稱，AirPods Pro 2生產的轉移可以歸因於相對不復雜的供應鏈和越南相對於中國以外的大多數國家更好的生產環境（如基礎設施和勞動力），但短期內將AirPods Pro 2的成功經騐復製到其他產品或國家是非常具有挑戰性的。

此外，他還認為AirPods Pro 2的NPI還在中國，這意味著要建立一個完整的非中國生產基地並不容易。而對於作為AirPods系列組裝商的立訊精密和歌爾的中國公司而言，在越南而非印度設立工廠也可以降低潛在的地緣政治風險。

郭明錤此前曾發佈報告，認為目前其他 Lightning 接口產品（例如AirPods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、MagSafe外接電池）也將在可預見的將來轉而採用USB-C接口，但其明確表示， AirPods Pro 2 的充電盒仍為 Lightning，而不是 USB-C。

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