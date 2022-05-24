透過VPN軟體保護iPhone是必要的嗎？免費版本是否夠用？
雖然蘋果在iOS做了諸多隱私防護設計，但在實際使用情況中，多半其實還是會感覺安全性不足，因此不少人會配合使用防毒軟體，而有更多人會配合使用VPN軟體改變網路連接IP位置，藉此保護個人隱私數據。不過，如果使用免費版本的VPN軟體，是否一樣有安全保護效果？
如同過去介紹VPN軟體主要用途，其實還是以個人網路連接IP位置等資訊保護為主，透過隱藏個人裝置實際連接使用IP位置，藉此避免惡意軟體紀錄個人使用IP位置資訊，藉此竊取隱私資訊，同時也能避免廣告軟體透過IP位置追蹤個人瀏覽行為，導致瀏覽過程出現充滿干擾的廣告內容。
當然，除了提供個人隱私資訊保護效果，藉由VPN軟體改變使用IP位置，同時也能實現使用其他國家地區的網路服務，例如觀看美國或日本地區的Netflix收錄內容，或是以土耳其當地價格訂閱Google One服務，但主要應用其實聚焦個人在網路上的隱私安全。
目前市面上好用的VPN軟體越來越多，例如ios vpn 推薦Surfshark VPN等，強調不限設備連接數量，可讓多款裝置同時使用，在目前使用者多半會擁有手機、平板及筆電的情況下，都能隨意透過VPN軟體保護個人隱私數據。
雖然在iOS環境編碼有所限制，因此無法像在PC平台能使用多種VPN隧道連接協議，但仍有不少iPhone使用者選擇透過VPN軟體保護個人網路IP位置，藉此確保個人隱私數據安全。
只是雖然市面上也有不少免費使用的VPN軟體，但這些軟體通常以免費吸引人使用，但通常背後伴隨諸多廣告內容，或是趁機詐騙使用者個人隱私，甚至許多提供VPN軟體服務的業者因營運規模不大，因此多半能提供連接流量、頻寬等都有極大限制，更可能出現連接不穩定情況。
因此在挑選VPN軟體時，應該避免貪小便宜，並且以在市面上有足夠品牌信任、營運規模的VPN軟體服務，此外也要留意服務使用條款，避免被更多被收取巨額費用，卻無法發揮實質效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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