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小米確定與徠卡建立長期合作關係 新機預計今年7月亮相

聯合新聞網／ 楊又肇

如去年傳聞，徠卡在與華為、夏普合作之後，此次終於證實與小米合作，預計在新款小米手機導入徠卡相機技術。

雖然目前還沒有具體消息，但小米有可能將徠卡技術應用在即將推出的小米13，或是傳聞將採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器的小米12 Ultra。

而依照徠卡說明，除了將相機技術帶到小米手機，其中還包含在光學設計與外型設計都與小米深入合作，同時也會讓小米新款手機拍攝影像更具徠卡風味。

目前小米方面尚未透露即將發表新機細節，但預期會在今年7月正式亮相。至於與徠卡之間合作，小米更表示雙方將建立長期合作關係，同時也意味徠卡除了在本身相機市場佈局，接下來將會透過手機市場擴展更多發展可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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