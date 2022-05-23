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小米與徠卡達成全球影像戰略合作 首款作品7月發布

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小米已和徠卡達成全球影像戰略合作。圖／擷自小米官網
小米已和徠卡達成全球影像戰略合作。圖／擷自小米官網

集微網消息，今日上午，小米官方宣布，小米已和徠卡達成全球影像戰略合作，其表示，百年傳奇影像與創新科技相融合，一起開啓移動影像新時代，首款合作手機將於7月發布。

小米集團董事長兼CEO雷軍表示，小米與徠卡認同彼此的追求與理念、欣賞彼此的優勢與行業影響力，此次合作將為小米的影像戰略提供強大的助力。在合作中，從光學設計到調教審美取向，雙方的創新技術、產品哲學與影像理念，經歷了空前的深度碰撞與融合。

有數碼博主稱，小米今年的徠卡合作旗艦搭載最新的驍龍8+，且合作並不侷限於品牌層面的的貼標，硬體和算法層面和徠卡都有深度合作，是真正的年度影像旗艦。

此前有消息稱，索尼IMX9 系 5000 萬像素的全新傳感器正式命名可能為IMX989，其採用了接近 1 英寸左右的超大底，預定在年度影像旗艦上首發。根據此前爆料，小米即將發布的新旗艦多攝融合徠卡算法，還支持8K電影大師徠卡低頻濾鏡，超大底成像支持徠卡自然色彩和單色黑白等等濾鏡，軟硬兼施。

具體影像配置方面，代號L1的小米12 Ultra有可能首發搭載索尼IMX989主攝，配備50MP主攝、48MP 5x長焦和48MP超廣角的三攝組合。其採用居中單孔的2K三星屏，後蓋採用了方圓的後置鏡頭模組設計，即一個突出的方形上放置了一個圓型的黑色模組，後置徠卡認證三攝分別為2億像素超大底主攝+大底超廣角+潛望高倍變焦，內置4860mAh大容量電池，支持120W有線充電和50W無線充電。

卡達

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