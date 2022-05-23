比爾蓋茲自爆是三星手機用戶 不挺自家微軟手機原因曝光

連微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也不挺自家產品？雖然過去比爾蓋茲始終對外表示自己不使用iPhone、選擇安卓手機，但從未透露到底使用什麼型號的機種，而這個謎底最近終於揭曉。日前比爾蓋茲向網友透露自己使用的是三星Galaxy Z Fold，真相曝光後令網友備感意外。

過去比爾蓋茲都對外宣稱不使用iPhone，而是選擇安卓手機；但比爾蓋茲近日在Reddit上留言回應網友提問，首次介紹使用的機型是三星Galaxy Z Fold 3，他提到自己會嘗試使用各款手機，而目前正在使用的Galaxy ＺFold 3螢幕尺寸可同時當成可攜式PC和手機。

比爾蓋茲近日向網友自爆使用的手機並非自家的微軟手機。 圖擷自 Reddit

比爾蓋茲使用對手的Galaxy Z Fold 3，而非微軟自家的Surface Duo，這項消息令網友們大感吃驚。Galaxy Z Fold為三星開發的可折疊手機機種，第三代於2021年9月上市，定價56,888元起，支援S Pen、搭配高通SDM888 處理器，主打多APP視窗瀏覽功能，適合多工需求使用的商務人士，這或許正是比爾蓋茲選擇它的原因。

左為Galaxy Z Fold 3，右為三星Galaxy Z Flip 3，兩款皆為三星主打可折疊手機。報系資料照／記者沈昱嘉攝影

微軟自家的SurFace Duo 2於2021年9月正式發表，定價1,499.99美元（約新台幣44,500元）起跳，整合微軟Microsoft 365服務系統供用戶體驗，也是一款適合多工需求使用的機型。不過，從外觀可以發現Surface Duo與Galaxy Z Fold最大差異在於，Surface Duo目前為雙螢幕折疊手機，透過鉸鏈連接兩個OLED顯示器，但肉眼明顯可見Surface Duo兩塊螢幕相接處是不連續銜接，而Galaxy Z Fold卻打造出兩者不間斷連接效果。

圖為Surface Duo 2官方展示圖。 圖擷自 Microsoft官網

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