確定了！Motorola可凹折手機Razr3、華碩ROG Phone 6 採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器
除了小米總裁王翔證實小米新款旗艦手機 (可能就是小米12 Ultra)將率先搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，Motorola中國區手機業務部門總經理陳勁隨後也透露，日前傳聞許久的Motorola新款螢幕可凹折手機Razr3也將搭載此款旗艦處理器。
不過，陳勁並未進一步透露Razr3具體細節，但顯然依然會維持上下直向凹折使用模式。
而從近期傳出消息，Razr3將重新設計外型，造型更貼近三星去年推出的Galaxy Z Flip 3，其中內側主螢幕將採6.7吋設計，外側也將保留Motorola背光標誌，以及雙鏡頭組合的主相機模組。
另一方面，華碩也確定接下來即將推出的ROG Phone 6將會搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，預期今年也會繼續與騰訊合作此款遊戲手機，但不確定是否會在台灣地區率先推出。
至於從今年第二季開始，Qualcomm也確認將與諸多品牌業者合作此次推出的新款處理器，其中包含小米、OPPO、黑鯊科技、紅魔、iQOO、一加，以及包含榮耀、聯想、Motorola、nubia、realme、中興、vivo、Redmi等品牌都會推出新款手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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