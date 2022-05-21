更新iOS注意！iPhone爆「不能傳訊息和視訊」：蘋果官方也無解

《彭博》記者Mark Gurman日前在推特發文透露，發現他的iPhone無法正常使用iMessage與FaceTime功能，且嘗試各種方法都沒辦法恢復；他認為這項bug肯定存在於iOS 15.4、iOS 15.5和iOS 15.6測試版，甚至可能存在更久。

Mark Gurman表示，遇到這項問題，唯一有解的方式是透過重設eSIM（嵌入式SIM卡）帳戶，才能使其恢復正常功能運作，但這對多數用戶來說太過複雜，似乎也不該這麼做，畢竟iMessage和FaceTime無法運作顯然是有問題的，不應該因為重設eSIM有效就如此解決問題。

事後，Mark Gurman透過德國電信商T-Mobile修好了SIM卡，但T-Mobile也向他透露其他客戶也遇到相同問題，「且蘋果官方也沒辦法解決」。

There is a very nasty iPhone and @TMobile bug where iMessage and FaceTime for a device’s phone number will randomly deactivate and there is no way to reactivate it. The only solution that worked for me is getting a new physical SIM card. An extremely disappointing issue. — Mark Gurman (@markgurman) 2022年5月19日

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