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vivo S15系列手機主打自拍功能 加碼推出新款真無線藍牙耳機

聯合新聞網／ 楊又肇
▲S15
▲S15

vivo稍早宣布推出以自拍為主打功能的S15系列手機，分別推出標準款S15，以及規格強化版S15 Pro，另外也同步推出新款真無線藍牙耳機TWS Air。

S15一樣採直角平框設計，並且採6.62吋、三星E4等級全平面AMOLED螢幕，S15 Pro則採6.56三星E5等級雙側曲面AMOLED螢幕，但兩者均採用中央置頂的3200萬畫素開孔視訊鏡頭，而在S15 Pro版本更加入自動對焦功能。

規格方面，S15採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，S15 Pro則採用聯發科天璣8100處理器，並且額外搭載與Pixelworks合作的X5 Plus獨立顯示晶片，兩者螢幕均支援Full HD+解析度與120Hz畫面更新率，同時也均配置雙立體聲喇叭與NFC功能，電池均採4500mAh容量，其中S15支援66W有線快充，S15 Pro則支援80W有線快充，更額外搭載X軸線性馬達。

▲S15
▲S15

▲S15 Pro
▲S15 Pro

主相機方面，S15分別採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，而S15 Pro則換成5000萬畫素、Sony IMX766V感光元件，以及結合光學防震與電子防震設計的廣角鏡頭，標榜對應更穩定手持拍攝效果，其他則搭配1200萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭，並且支援2.5公分近拍距離。拍攝功能部分，則分別加入電影夜景光斑、漫畫濾鏡、運動搖攝等功能。

S15建議售價為人民幣2699元起跳，而S15 Pro則從人民幣3399元起跳，此次vivo更同步推出新款真無線藍牙耳機TWA Air，支援IP54防水防塵、採半開放架構設計，對應4.8小時連續使用時間，配合充電盒則可額外提升至25小時連續使用時間，本身也支援10分鐘充電即可對應1.5小時聆聽使用時間電力，建議售價則是人民幣169元。

▲TWA Air
▲TWA Air

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo 自拍

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