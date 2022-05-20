12歲男戴AirPods Pro因這事件聽力受損 母告蘋果產品有缺陷

國外有一名青少年因配戴 AirPods 看 Netflix 時，卻因無預警的 Amber Alert（安珀警戒，美國失蹤人口的緊急廣播回報），而尖銳的警報聲響損壞了他的耳膜。

配戴 AirPods 導致聽力受損

Apple 正面臨一場家庭訴訟，原因為在德克薩斯州有一名事發當時才 12 歲的男孩，稱之為 B.G.，事發當時正配戴 Apple 的 AirPods Pro 耳機觀看 Netflix 影片，耳機音量並不大聲，但卻因為突如其來且響亮的 Amber Alert（安珀警戒，美國失蹤人口的緊急廣播回報），導致他耳膜受損。

訴訟內容表示，B.G. 配戴 AirPods Pro 後造成人身傷害，因為 Amber Alert 的警報聲響損壞他的右耳蝸，導致他患有耳嗚和永久性的聽力損傷，且將需要使用助聽器。

訴訟內容指責 Apple 生產的 AirPods 是有缺陷的，因為 AirPods 並不會自動將通知或警報的音量降低、或調成安全水平的聲量，這讓正在配戴 AirPods 聆聽音樂、觀看影片的使用者，處於潛在聽力受損的風險。

蘋果公司（Apple）示意圖。法新社

B.G. 的父母要求 Apple 要有懲罰性的賠償金額，以震嚇 Apple 產品設計的瑕疵行為，也同時阻止其他科技公司在未來有產品思考不周的狀況。

如何關閉緊急警報和政府警示？ 你可以在 iPhone 上接收緊急警報、政府警示和公共安全警示，當有緊急情況時 iPhone 會發出警示，會聽到類似警報器的特殊聲音，如果不想收到警報，可依步驟關閉。 1.「設定」>「通知」，捲動到畫面的最底端 2.將警示關閉、或開啟 *在某些國家或地區，可能無法停用「政府警示」。

結語

使用者配戴 AirPods 時，在不知情的情況下讓耳朵處於不合理的危險環境，進而有可能造成聽力受損的問題，他們認為 Apple 是知情的，因為截至 2019 年 4 月 12 日這相關的音量問題在 Apple Community 已經被提及至少 1,538 次，但針對訴訟內容 Apple 並沒有發表任何說明或回應。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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