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亞馬遜推新款Fire 7、Fire 7 Kids平板 續航力更驚人、處理器效能增40%

聯合新聞網／ 楊又肇

亞馬遜稍早更新旗下Fire 7平板裝置，同時也更新針對兒童打造的Fire 7 Kids。

其中，Fire 7搭載相比前一代產品效能快上40%的四核心處理器，並且增加記憶體容量，電池容量則提升40%，讓內容觀看使用時間增加至10小時，同時連接埠也換上USB-C，藉此對應較新的充電設備。

外觀則區分黑、藍、粉三款配色，儲存容量則提供16GB或32GB兩種，並且能額外透過記憶卡擴充。

其他部分則包含採用200萬畫素視訊鏡頭，以及同為200萬畫素設計的主相機鏡頭，本身也支援亞馬遜Alexa數位助理服務，至於Fire 7 Kids則會額外提供藍、紅、紫三款配色保護套配件，並且額外提供兩年產品保固與為期一年的Amazon Kinds+會員資格，另外也能透過家長控制功能確保兒童觀看使用安全。

以Fire 7產品定位來看，主要鎖定居家內容觀看、互動使用需求，雖然採用相對粗壯框體設計，但也意味將對應更耐用、抗摔等特性，同時除了可使用亞馬遜旗下內容服務，更標榜可使用Zoom、TikTok等服務，並且能透過Alexa數位助理服務控制智慧連網裝置。

建議售價方面，Fire 7將以59.99美元起跳價格銷售，而Fire 7 Kids則會以109.99美元起跳價格銷售，預計從6月29日開始銷售，目前已經可以透過亞馬遜網站預訂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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