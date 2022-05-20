快訊

獨／停課一縣兩制 生批國教署當老大 沒提申請不准停

早晨財經速解讀／若跌破15元發行價...00900富邦特選高股息還配息嗎?

白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」出發囉 台1線南下車道擠爆

Snapdragon 8 Gen 1+處理器可能由Motorola先採用 傳6月出新機

聯合新聞網／ 楊又肇

Qualcomm預計在5月20日於晚間8點舉辦「驍龍之夜」活動，預期將揭曉揭曉Snapdragon 8 Gen 1+與Snapdragon 7 Gen 1兩款處理器。

而就目前消息來看，Snapdragon 8 Gen 1+將從三星4nm EUV製程改為台積電4nm FinFET製程，而整體架構則與去年底推出的Snapdragon 8 Gen 1相同，依然維持1組Cortex X2 CPU、3組Cortex A710 CPU，以及4組Cortex A510 CPU，形成「1+3+4」的三叢集核心結構，但在運作時脈將會提高10%左右，同時耗電部分則會降低約30%，整體效能則預期增加30%。

其他升級部分，則包含將人工智慧應用在無線射頻與數據連接應用，藉此讓Wi-Fi、行動網路連接更穩定、流暢，同時降低整體耗電量，而在人工智慧運算部分則導入第7代Snapdragon AIE設計，其中在相機功能更對應每秒可處理32億畫素能力。

至於Snapdragon 7 Gen 1處理器則是維持以三星4nm EUV製程打造，分別以4組運作時脈達2361MHz的Arm Cortex-A710 CPU，以及4組運作時脈達1804MHz的Cortex-A510 CPU構成，並且搭配Adreno 662 GPU。

先前有說法指稱Motorola將率先推出採用Snapdragon 8 Gen 1+處理器的手機產品，預計6月對外公布，而包含小米、華碩等品牌也預期會推出應用此款處理器的手機產品，同時OPPO等品牌則計畫推出搭載Snapdragon 7 Gen 1處理器的新機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 台積電

延伸閱讀

晶心科攜手Excelmax 邁入印度RISC-V處理器IP市場

宏碁推Swift 3 OLED筆電超輕巧 加碼亮相可翻轉筆電Spin 5及Spin 3

vivo推旗艦手機X80搭載天璣9000處理器 配自製影像晶片V1+攻台搶市

Qualcomm傳在5月20日揭曉Snapdragon 7 Gen 1、Snapdragon 8 Gen 1+兩款處理器

相關新聞

蘋果秋季發表日期曝光 不只iPhone 14...爆料客點名4大新品

每年重大的秋季蘋果發表會即將登場，據悉今年的秋季發表會日期訂於9月13日，因疫情取消的實體發表會似乎也有望回歸。 在這場蘋果發表會中，除了有果粉們引頸期盼的iPhone 14系列新機，知名爆料客

鏡頭史上最大粒！iPhone 14 Pro Max真的長這樣 實體模型機比拚3重點

iPhone 14 Pro系列要「揮別瀏海」係金ㄟ嗎？現在有YouTuber聲稱拿到iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機，並且與iPhone 13 Pro Max比較實際大小，似乎都跟謠言相差不遠，《聯合新聞網》整理這次實體模型機的3大點比一比。

iPhone維修指數大比拚 這3款機型主人哭哭：榮登最難修寶座

蘋果3C產品出了好幾代，iPhone更一舉拿下市占率第一殊榮，但你知道最難維修的機型是哪一款嗎？ 據統計，法國2016年平均每位居民製造4.6噸垃圾，其中包括不少電子產品，因此為了避免不必要的電

手機倫敦被搶…3周現蹤深圳華強北 網：世界手機的盡頭

一名正在英國倫敦就讀碩士的中國留學生小星（化名），日前在學校公寓門口被「飛車黨」搶走了iPhone手機，沒想到三個禮拜後...

iPhone手機殼藏新東西？蘋果專利曝光 秒變玩Game、拍照神機

新一代iPhone換換外型還不夠，據外媒曝光蘋果的最新專利文件，蘋果針對裝上新的iPhone保護殼或底座，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。

亞馬遜推新款Fire 7、Fire 7 Kids平板 續航力更驚人、處理器效能增40%

亞馬遜稍早更新旗下Fire 7平板裝置，同時也更新針對兒童打造的Fire 7 Kids。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。