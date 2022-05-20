Snapdragon 8 Gen 1+處理器可能由Motorola先採用 傳6月出新機

Qualcomm預計在5月20日於晚間8點舉辦「驍龍之夜」活動，預期將揭曉揭曉Snapdragon 8 Gen 1+與Snapdragon 7 Gen 1兩款處理器。

而就目前消息來看，Snapdragon 8 Gen 1+將從三星4nm EUV製程改為台積電4nm FinFET製程，而整體架構則與去年底推出的Snapdragon 8 Gen 1相同，依然維持1組Cortex X2 CPU、3組Cortex A710 CPU，以及4組Cortex A510 CPU，形成「1+3+4」的三叢集核心結構，但在運作時脈將會提高10%左右，同時耗電部分則會降低約30%，整體效能則預期增加30%。

其他升級部分，則包含將人工智慧應用在無線射頻與數據連接應用，藉此讓Wi-Fi、行動網路連接更穩定、流暢，同時降低整體耗電量，而在人工智慧運算部分則導入第7代Snapdragon AIE設計，其中在相機功能更對應每秒可處理32億畫素能力。

至於Snapdragon 7 Gen 1處理器則是維持以三星4nm EUV製程打造，分別以4組運作時脈達2361MHz的Arm Cortex-A710 CPU，以及4組運作時脈達1804MHz的Cortex-A510 CPU構成，並且搭配Adreno 662 GPU。

先前有說法指稱Motorola將率先推出採用Snapdragon 8 Gen 1+處理器的手機產品，預計6月對外公布，而包含小米、華碩等品牌也預期會推出應用此款處理器的手機產品，同時OPPO等品牌則計畫推出搭載Snapdragon 7 Gen 1處理器的新機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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