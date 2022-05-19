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iPhone維修指數大比拚 這3款機型主人哭哭：榮登最難修寶座

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為iPhone X。報系資料照／記者楊萬雲攝影
圖為iPhone X。報系資料照／記者楊萬雲攝影

蘋果3C產品出了好幾代，iPhone更一舉拿下市占率第一殊榮，但你知道最難維修的機型是哪一款嗎？

據統計，法國2016年平均每位居民製造4.6噸垃圾，其中包括不少電子產品，因此為了避免不必要的電子浪費，法國政府於2020年立法規定電子產品需標示產品維修難易度，使消費者可以明確理解電子產品的維修資訊。

在這項法規之下，蘋果法國官網跟進標註iPhone、MacBook的維修難易度指標分數。依據零件使用期限、產品拆卸難度、零件性價比及軟體更新等4面向、12種評估方式，取其綜合評分。

每項評分以滿分10分最高，以iPhone為例，在蘋果法國官網公開的21款歷代機型中，以iPhone X維修分數4.8最低，其中以拆卸難度和零件性價比評分最低；iPhone X是首款以「瀏海螢幕」亮相的機種，目前iPhone X已從蘋果官網下架，轉由經銷商通路販售，曾傳原因是與蘋果銷售策略變化有關。倒數第二名則是iPhone SE第二代，維修分數6；倒數第三名則是iPhone XR，維修分數6.3。

蘋果 iPhone Apple

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