iPhone維修指數大比拚 這3款機型主人哭哭：榮登最難修寶座

蘋果3C產品出了好幾代，iPhone更一舉拿下市占率第一殊榮，但你知道最難維修的機型是哪一款嗎？ 據統計，法國2016年平均每位居民製造4.6噸垃圾，其中包括不少電子產品，因此為了避免不必要的電

2022-05-19 21:27