Sony推真無線耳機LinkBuds S 主動降噪、重量更輕盈、續航力曝光
繼上週揭曉旗艦藍牙主動降噪耳機WH-1000XM5之後，Sony接續公布日前曾提前曝光的真無線耳機LinkBuds S (WF-L900N)，同時也確認加入主動降噪功能。
雖然同樣具備LinkBuds名稱，但LinkBuds S並未搭載先前用於LinkBuds的特殊環式動圈單體，以及開放架構聆聽模式，而是維持使用封閉結構設計，藉此實現主動降噪聆聽效果。
體型部分，LinkBuds S比Sony過去推出的真無線耳機WF-1000XM4更小，僅有4.8公克重量，並且採用全新開發5mm單體。跟WH-1000XM5一樣，LinkBuds S也採用Sony自行開發的V1音訊處理晶片，並且可在日後透過韌體升級支援藍牙LE Audio播放功能，至於數位音訊方面則支援LDAC、DSEE Extreme，以及360 Reality Audio格式。
LinkBuds S也支援自適應播放模式，可自動針對不同使用環境調整音量，並且切換主動降噪等使用模式，更可配合感測元件識別使用者配戴狀態，在使用者配戴時自動播放音樂，或是在取下耳機時暫停播放，另外亦可透過多組收音麥克風提供更高通話音質，並且支援Google Fast Pair快速配對功能。
至於電池續航表現方面，LinkBuds S當次充電可對應連續6小時的音樂播放使用時間，搭配收納充電盒則可額外延長14小時的電力使用時間。跟LinkBuds相同之處，則是在耳機框體採用源自汽車零件回收再生材質，盒裝也同樣標榜使用無塑膠成分的回收材質製作。
建議售價方面，LinkBuds S將以199.99美元價格銷售，提供黑色、白色與棕色三種選項。
目前台灣官網尚未放上LinkBuds S相關資訊，但預期日後也會引進此款耳機產品。而香港方面則會以港幣1690元銷售，預計在今年6月中旬上市，但從即日起就可開放預訂。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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