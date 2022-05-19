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宏碁更新ConceptD系列創作者筆電與桌機產品 擴大3D立體視覺應用產品線

聯合新聞網／ 楊又肇
▲ConceptD 5
▲ConceptD 5

針對過去推出的ConceptD系列創作者筆電與桌機產品，宏碁此次揭曉換上Intel第12代Core系列處理器，並且採用NVIDIA GeForce RTX A5500等顯示卡的新款ConceptD 5、ConceptD 5 Pro，另外也推出新款ConceptD 500與ConceptD 100桌機。另外，宏碁也同步更新SpatialLabs View系列顯示器，藉此擴大3D立體視覺應用產品線。

其中，ConceptD 5與ConceptD 5 Pro均採用16吋OLED螢幕，並且採用Intel第12代Core i7-12700H處理器，兩者主要差別在前者使用GeForce RTX 3070 Ti，後者則採用RTX A5500顯示卡，兩者均對應NVIDIA Studio技術，藉此對應更豐富的創作應用功能。

而針對創作設計應用需求，宏碁更在ConceptD 5與ConceptD 5 Pro加入可快速擷取和分享截圖的「Snipping Tool Key擷取工具鍵」，以及可開啟螢幕取色視窗的「ConceptD鍵」，另外也包含可快速切換工作視窗的「切換應用程式鍵」、可更改/自訂按鍵的「ConceptD Palette」等快速鍵設計。

▲ConceptD 5
▲ConceptD 5

至於ConceptD 500同樣以極簡純白外觀設計，硬體則採用第12代Core i9處理器，搭配RTX A4000或GeForce RTX 3070獨立顯示卡，而在機身則提供充足連接埠設計，方便使用者使用各類創作輔助配件，或是連接儲存裝置等。

▲ConceptD 500
▲ConceptD 500

此次推出的ConceptD 100桌機，則採小尺寸設計，鎖定中小型企業暨個人商務客戶的專業創作者需求打造，外觀同樣採白色簡約風格，搭配柔和圓弧邊框、仿木紋頂部機殼，並且搭配琥珀色燈號呈現現代風格設計。

處理器則可選擇使用Core i5或i7等級，並且可選擇使用NVIDIA T400或T1000顯示卡，同樣也能透過豐富的連接埠對應各類周邊配件使用需求。

▲ConceptD 100
▲ConceptD 100

同步更新SpatialLabs View系列顯示器

針對去年提出的SpatialLabs裸視3D設計應用方案，宏碁此次則是宣布向創作者、玩家推出兩款全新可隨身攜帶的SpatialLabs View系列顯示器。

此次推出的SpatialLabs View顯示器將對應桌機遊戲使用需求，同樣也能讓一般多媒體內容以3D視覺形式呈現，並且可搭配SpatialLabs TrueGame應用服務，讓遊戲內容以3D視覺形式呈現。

而針對創作者、展示需求，宏碁則是推出SpatialLabs View Pro顯示器，藉此滿足3D內容創作檢視，以及內容呈現使用效果。

▲SpatialLabs裸視3D設計應用方案
▲SpatialLabs裸視3D設計應用方案

▲SpatialLabs View
▲SpatialLabs View

▲SpatialLabs View Pro
▲SpatialLabs View Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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