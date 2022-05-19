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宏碁推Swift 3 OLED筆電超輕巧 加碼亮相可翻轉筆電Spin 5及Spin 3

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Swift 3 OLED
▲Swift 3 OLED

宏碁宣布推出換上Intel第12代Core H系列處理器的新款Swift 3 OLED筆電，另外也更新符合Intel Evo設計的Spin 5，以及採14吋螢幕與可收納手寫筆的Spin 3兩款可翻轉筆電。

新款Swift 3 OLED筆電同樣符合Intel Evo設計，並且搭載第12代Core H系列處理器與Intel Iris Xe顯示設計，另外則配置14吋、16:10顯示比例與WQXGA+解析度的OLED螢幕，鋁金屬機身厚度僅為17.9mm，重量則是1.4公斤，觸控板則採海洋廢棄塑膠回收材質打造，電池則對應最高10小時續航時間，支援30分鐘充電，即可對應4小時使用時間的快充設計。

▲Swift 3 OLED
▲Swift 3 OLED

而此次更新的Spin 5，則採16.9mm厚度、1.3公斤的螢幕可翻轉機身設計，本身符合Intel Evo設計，配置第12代Core i7處理器與Intel Iris Xe顯示設計，以及14吋觸控螢幕，對應筆電、簡報、帳篷，或是平板等使用模式。

▲Spin 5
▲Spin 5

至於新款Spin 3則同樣採螢幕可翻轉機身設計，並且採14寸觸控螢幕，同時可將手寫筆收納於機身內，同樣搭載第12代Core系列處理器與Intel Iris Xe顯示設，以及30分鐘充電，即可對應4小時使用時間的快充設計。

▲Spin 3
▲Spin 3

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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