視訊畫質太爛有解 蘋果釋出Studio Display螢幕15.5版本更新

美國Apple公司今天為Studio Display螢幕發布了新軟體15.5版本，這次軟體更新主要改善Studio Display前攝像鏡頭效果。想要更新Studio Display軟體時，需要先將Mac系統升級為macOS Monterey 12.4。雖然Studio Display 15.5測試版是在macOS更新中出現的，但它現在可以作為一個單獨的版本。

蘋果公司為開發者發布了Studio Display軟體15.5測試版，包括網路攝像鏡頭的修復。然後我們了解到，隨著macOS 12.4的公開發布，蘋果將把Studio Display 15.5的更新與macOS構建分開。帶有網路攝像鏡頭改進的Studio Display軟體15.5將很快作為一個單獨的更新提供。

Studio Display的軟體可以通過連接到運行macOS Monterey 12.4的Mac上進行更新，該軟體也在今天發布。安裝新的Mac軟體後，Studio Display的用戶可以進入「系統偏好>軟體更新」來安裝軟體。

蘋果公司自3月以來一直在為Studio Display進行軟體更新，以解決有關網路攝像鏡頭質量的投訴。

Studio Display配備了一個1200萬像素的超寬攝像鏡頭，支持畫面居中，但Studio Display的評論員和用戶發現，該攝像鏡頭始終產生顆粒狀、沖淡的圖像，蘋果公司說這是系統沒有按照預期行為的結果。

根據蘋果公司的發布說明，該軟體完善了相機的調整，提供了更好的降噪、對比度和取景。我們在測試版時測試了該軟體的更新，相機質量有明顯的不同，主要是與取景的方式有關。

除了更好的取景，顏色也不那麼蒼白了，對比度也得到了改善，整體看起來更加鮮豔。膚色也比以前好，而且去噪更少，更加清晰，但最終Studio Display的用戶不應該期望有巨大的變化。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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