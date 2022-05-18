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視訊畫質太爛有解 蘋果釋出Studio Display螢幕15.5版本更新

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了
Studio Display螢幕釋出更新軟體15.5版本。 圖擷自蘋果官網
Studio Display螢幕釋出更新軟體15.5版本。 圖擷自蘋果官網

美國Apple公司今天為Studio Display螢幕發布了新軟體15.5版本，這次軟體更新主要改善Studio Display前攝像鏡頭效果。想要更新Studio Display軟體時，需要先將Mac系統升級為macOS Monterey 12.4。雖然Studio Display 15.5測試版是在macOS更新中出現的，但它現在可以作為一個單獨的版本。

蘋果公司為開發者發布了Studio Display軟體15.5測試版，包括網路攝像鏡頭的修復。然後我們了解到，隨著macOS 12.4的公開發布，蘋果將把Studio Display 15.5的更新與macOS構建分開。帶有網路攝像鏡頭改進的Studio Display軟體15.5將很快作為一個單獨的更新提供。

Studio Display的軟體可以通過連接到運行macOS Monterey 12.4的Mac上進行更新，該軟體也在今天發布。安裝新的Mac軟體後，Studio Display的用戶可以進入「系統偏好>軟體更新」來安裝軟體。

蘋果公司自3月以來一直在為Studio Display進行軟體更新，以解決有關網路攝像鏡頭質量的投訴。

Studio Display配備了一個1200萬像素的超寬攝像鏡頭，支持畫面居中，但Studio Display的評論員和用戶發現，該攝像鏡頭始終產生顆粒狀、沖淡的圖像，蘋果公司說這是系統沒有按照預期行為的結果。

根據蘋果公司的發布說明，該軟體完善了相機的調整，提供了更好的降噪、對比度和取景。我們在測試版時測試了該軟體的更新，相機質量有明顯的不同，主要是與取景的方式有關。

除了更好的取景，顏色也不那麼蒼白了，對比度也得到了改善，整體看起來更加鮮豔。膚色也比以前好，而且去噪更少，更加清晰，但最終Studio Display的用戶不應該期望有巨大的變化。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

軟體 鏡頭 蘋果 macOS

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