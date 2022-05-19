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narzo 50 Pro萬元有找 玩Game不怕熱、攻中高階市場

聯合新聞網／ 楊又肇

realme宣布推出narzo系列第一款支援5G連網功能，並且同樣定位在新台幣一萬元以內的超值遊戲體驗手機narzo 50 Pro，預計挑戰中高階手機市場。

此次推出在台推出的narzo 50 Pro，分別採用聯發科天璣920處理器，搭配支援Full HD+解析度、90Hz畫面更新率的6.4吋Super AMOLED螢幕，並且配置8GB記憶體與128GB儲存容量，電池則採5000mAh容量設計，支援33W Dart有線快充。

而針對遊戲使用需求，narzo 50 Pro更採用五重VC水冷散熱系統，搭配VC水冷散熱設計，標榜最高可讓核心溫度降低10度左右，另外也搭配讓振動觸感更真實的新型X軸線性馬達，以及Dolby Atmos與Hi-Res認證聲音輸出表現。

相機方面，narzo 50 Pro分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭，加上800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭

narzo 50 Pro預計推出狂放黑、狂放藍兩款配色，建議售價為新台幣9499元，將在5月20日上午10點正式銷售，同時為慶祝narzo系列即將入台滿一年，凡於開賣日至5月23日晚間11點59分前下單，即可現省711元，亦即能以新台幣8788元購機。購機後於6月30日前，完成新機開通和realme+會員註冊者，將加碼再送原廠螢幕保固12個月。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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