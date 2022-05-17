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華為P50 5G通信殼上架 「4G秒變5G」售價3500元

集微網／ 集微網

集微網消息，今日，第三方為華為P50推出的5G通信殼正式上架，生產商為數源科技（Soyealink），其可以讓P50的手機網絡由4G 升級為 5G。

據悉，該5G通信殼重量約52g，厚度約3.2mm，採用淺灰配色以及親膚皮革材質，配戴後不影響用戶體驗，還不易沾染指紋。使用方法上，配套手機安裝後會自動彈窗指引，開通中國聯通eSIM服務即可使用5G。官方介紹，手機主卡與“5G通信殼”的eSIM網絡信號將在手機信號欄中融合顯示，不會造成兩個網絡信號的困擾。

官網顯示，5G通信殼內建雙核1.35GHz CPU，覆蓋三大運營商，支持雙模5G SA/NSA頻段，底部帶有USB-C充電口，支持超級快充，官方建議零售價為 799 元人民幣（約3,512元新台幣），預計 6 月初將正式面向消費者上市銷售，具體開售渠道有待進一步公佈。

華為

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