華為P50 5G通信殼上架 「4G秒變5G」售價3500元
集微網消息，今日，第三方為華為P50推出的5G通信殼正式上架，生產商為數源科技（Soyealink），其可以讓P50的手機網絡由4G 升級為 5G。
據悉，該5G通信殼重量約52g，厚度約3.2mm，採用淺灰配色以及親膚皮革材質，配戴後不影響用戶體驗，還不易沾染指紋。使用方法上，配套手機安裝後會自動彈窗指引，開通中國聯通eSIM服務即可使用5G。官方介紹，手機主卡與“5G通信殼”的eSIM網絡信號將在手機信號欄中融合顯示，不會造成兩個網絡信號的困擾。
官網顯示，5G通信殼內建雙核1.35GHz CPU，覆蓋三大運營商，支持雙模5G SA/NSA頻段，底部帶有USB-C充電口，支持超級快充，官方建議零售價為 799 元人民幣（約3,512元新台幣），預計 6 月初將正式面向消費者上市銷售，具體開售渠道有待進一步公佈。
數位夯什麼
▪ 不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
▪ 【周報】iPod我們懷念你…看21年進化史！iPhone 14 Pro長大掰了妹妹頭、Google手錶對決蘋果
▪ M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板
▪ 【教學】小資族算每月花費卡關Excel 關鍵在做錯這動作
▪ 【開箱】Sony Xperia 1 IV運動拍照直播神器 3顆鏡頭全支援對焦連拍、拍好動毛小孩沒問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言