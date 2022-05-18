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華碩ROG Strix Scar 17 SE 披上新處理器、360Hz畫面更新率

聯合新聞網／ 楊又肇

華碩此次更新的ROG Strix Scar 17 SE (Special Edition)，主要採用Intel近期宣布推出的第12代Core HX系列處理器，並且結合NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti，藉此對應更高遊戲運算效能。

相比今年初推出的新款Scar 17，此次推出的Scar 17 SE因為採用運算效能更高的Intel第12代Core i9-12950HX處理器，因此整體熱設計功耗提高至175W，而散熱部分也進一步將液態金屬應用在CPU與GPU，並且更換使用330W供電器，以便提供足夠運作電力。

此外，新款Scar 17 SE亦可透過Thunderbolt 4連接新款MUX Switch外接顯示卡盒，藉此對應更高顯示運算效能。

其他規格方面，則包含採用17吋螢幕，分別可選Full HD解析度、360Hz畫面更新率，或是QHD解析度、240Hz畫面更新率規格，兩種規格均支援3毫秒反應時間，以及Adaptive Sync抗畫面撕裂技術，另外則搭載64GB DDR5-4800Hz記憶體、以RAID 0構成的2TB + 2TB PCIe 4.0 SSD。

聲音部分則支援Dolby Vision與Dolby Atmos，電池則採用90Wh規格，支援可在半小時內從0%充至50%電量的快充設計，同時支援USB-C 100W充電。

外觀部分則同樣採主題圖樣設計，但額外加入紫光下會呈現的藍色與綠色圖樣，並且採用可拆換的Armor Caps設計。

紫外光下照射才會發出藍色和綠色的光；而鍵盤面的斜紋底下則是採用半透明式的設計，當然也是有一角的「Armor cap」裝飾件可以更換的。

Scar 17 SE建議售價將從3500美元起跳，預計今年第二季底上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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