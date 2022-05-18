POCO新作連發！POCO F4 GT有機械式按鍵 智慧手錶POCO Watch價格超便宜

POCO日前在國際市場推出的新款旗艦手機POCO F4 GT，今日 (5/17)由台灣小米正式引進台灣市場，同時也一併推出POCO首款穿戴裝置POCO Watch。

不過，如同先前說明，POCO與米哈遊合作推出的POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機，基於授權使用地區緣故，目前並沒有計畫在台灣市場推出，此次引進新品僅包含新款旗艦手機POCO F4 GT，以及POCO首款穿戴裝置POCO Watch。

▲POCO首款穿戴裝置POCO Watch

▲與米哈遊合作的POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機，因為授權使用地區限制，因此並未在此次引進台灣市場

POCO F4 GT

POCO F4 GT採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，系統則透過加大至4860㎟面積的LiquidCool 3.0冷卻技術確保運作穩定，並且採用支援120Hz畫面更新率、最高可達480Hz觸控反應率、解析度為Full HD+的6.67吋平面AMOLED螢幕，另外也加入支援10位元色彩顯示、自然色調表現，同時也加入護眼模式。

▲POCO F4 GT

▲採用支援120Hz畫面更新率、最高可達480Hz觸控反應率、解析度為Full HD+的6.67吋平面AMOLED螢幕

▲背蓋一樣採跑車風格設計

台灣上市版本提供12GB LPDDR5記憶體，搭配256GBUFS 3.1儲存元件設計，電池容量則採4700mAh，支援120W HyperCharge有線快充，原廠盒裝也會提供120W充電器，可在17分鐘內將電池充滿，即便是在手機遊玩遊戲過程中充電，亦可在27分鐘內充滿電量，而搭配AdaptiveCharge充電保護機制，更可確保電池在充電過程使用安全，避免過夜充電時發生意外。

▲POCO F4 GT原廠盒裝提供120W充電器，規格對應110V-240V電壓，因此能完整發揮120W充電效率

此外，POCO F4 GT採用類似黑鯊手機的側面機械式按鍵，本身也同樣以磁極方式控制彈出啟用模式，標榜可對應150萬次壓按使用壽命，並且完成市場主流100款遊戲測試相容性，讓使用者能以實體按鍵形式更快操作。

▲類似黑鯊手機的側面機械式按鍵

▲以磁極方式控制彈出啟用模式，標榜可對應150萬次壓按使用壽命

▲可設定主相機上的燈光作為來電時的閃爍提示燈號，並且可調整顏色與閃爍頻率

指紋辨識器則配置在手機側面，手機也同樣搭載NFC功能，並且支援Hi-Res Audio與Hi-Res Audio Wireless音質認證，另外也支援Dolby ATOMS音訊技術。

相機鏡頭部分，POCO F4 GT採用f/2.4光圈設計的2000萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配6400萬畫素、f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、120度拍攝視角的800萬畫素超廣角鏡頭，另外加上一組f/2.4光圈、200萬畫素設計的微距鏡頭。

▲主相機則搭配6400萬畫素、f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、120度拍攝視角的800萬畫素超廣角鏡頭，另外加上一組f/2.4光圈、200萬畫素設計的微距鏡頭

POCO F4 GT在台灣市場建議售價為新台幣19999元，分別提供破曉黃、星爵銀、隱士黑三款配色，預計從5月17日下午1點起，於POCO官網po.co、小米商城mi.com、PChome 24h購物POCO旗艦館、蝦皮商城POCO官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網搶先開賣，另於5月18日起在全台小米之家直營店、專賣店與授權店全面開賣，在5月23日前早鳥搶購，即可以早鳥價新台幣17999元購機。

跟國際版本一樣，POCO F4 GT一樣在台灣市場提供6個月內1次免費螢幕維修服務，以及YouTube Premium兩個月免費試用，台灣市場版本更額外加贈LiTV電視頻道餐30天會員服務。

▲POCO F4 GT

POCO Watch

POCO品牌旗下首款智慧手錶POCO Watch，則採用1.6吋AMOLED方形錶面，並且支援更換超過100款錶面內容與錶身防水設計，更支援內建GPS定位與超過100款健身訓練紀錄，另外也支援血氧量測與睡眠紀錄，電池續航力可達14天，本身則以磁吸充電器補充電量。

POCO Watch將提供典雅黑、象牙白和水墨藍三種顏色，建議售價為新台幣1995元，預計從六月中旬在台開賣。

▲POCO品牌旗下首款智慧手錶POCO Watch

▲採用1.6吋AMOLED方形錶面

▲支援血氧量測與睡眠紀錄、以磁吸充電器補充電量

▲內建GPS定位與超過100款健身訓練紀錄

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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