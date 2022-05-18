快訊

罕見！俄評論家上節目警告：烏克蘭戰爭局勢正在惡化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

POCO新作連發！POCO F4 GT有機械式按鍵 智慧手錶POCO Watch價格超便宜

聯合新聞網／ 楊又肇
▲POCO新款旗艦手機POCO F4 GT
▲POCO新款旗艦手機POCO F4 GT

POCO日前在國際市場推出的新款旗艦手機POCO F4 GT，今日 (5/17)由台灣小米正式引進台灣市場，同時也一併推出POCO首款穿戴裝置POCO Watch。

不過，如同先前說明，POCO與米哈遊合作推出的POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機，基於授權使用地區緣故，目前並沒有計畫在台灣市場推出，此次引進新品僅包含新款旗艦手機POCO F4 GT，以及POCO首款穿戴裝置POCO Watch。

▲POCO首款穿戴裝置POCO Watch
▲POCO首款穿戴裝置POCO Watch

▲與米哈遊合作的POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機，因為授權使用地區限制，因此並未在此次引進台灣市場
▲與米哈遊合作的POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機，因為授權使用地區限制，因此並未在此次引進台灣市場

POCO F4 GT

POCO F4 GT採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，系統則透過加大至4860㎟面積的LiquidCool 3.0冷卻技術確保運作穩定，並且採用支援120Hz畫面更新率、最高可達480Hz觸控反應率、解析度為Full HD+的6.67吋平面AMOLED螢幕，另外也加入支援10位元色彩顯示、自然色調表現，同時也加入護眼模式。

▲POCO F4 GT
▲POCO F4 GT

▲採用支援120Hz畫面更新率、最高可達480Hz觸控反應率、解析度為Full HD+的6.67吋平面AMOLED螢幕
▲採用支援120Hz畫面更新率、最高可達480Hz觸控反應率、解析度為Full HD+的6.67吋平面AMOLED螢幕

▲背蓋一樣採跑車風格設計
▲背蓋一樣採跑車風格設計

台灣上市版本提供12GB LPDDR5記憶體，搭配256GBUFS 3.1儲存元件設計，電池容量則採4700mAh，支援120W HyperCharge有線快充，原廠盒裝也會提供120W充電器，可在17分鐘內將電池充滿，即便是在手機遊玩遊戲過程中充電，亦可在27分鐘內充滿電量，而搭配AdaptiveCharge充電保護機制，更可確保電池在充電過程使用安全，避免過夜充電時發生意外。

▲POCO F4 GT原廠盒裝提供120W充電器，規格對應110V-240V電壓，因此能完整發揮120W充電效率
▲POCO F4 GT原廠盒裝提供120W充電器，規格對應110V-240V電壓，因此能完整發揮120W充電效率

此外，POCO F4 GT採用類似黑鯊手機的側面機械式按鍵，本身也同樣以磁極方式控制彈出啟用模式，標榜可對應150萬次壓按使用壽命，並且完成市場主流100款遊戲測試相容性，讓使用者能以實體按鍵形式更快操作。

▲類似黑鯊手機的側面機械式按鍵
▲類似黑鯊手機的側面機械式按鍵

▲以磁極方式控制彈出啟用模式，標榜可對應150萬次壓按使用壽命
▲以磁極方式控制彈出啟用模式，標榜可對應150萬次壓按使用壽命

▲可設定主相機上的燈光作為來電時的閃爍提示燈號，並且可調整顏色與閃爍頻率
▲可設定主相機上的燈光作為來電時的閃爍提示燈號，並且可調整顏色與閃爍頻率

指紋辨識器則配置在手機側面，手機也同樣搭載NFC功能，並且支援Hi-Res Audio與Hi-Res Audio Wireless音質認證，另外也支援Dolby ATOMS音訊技術。

相機鏡頭部分，POCO F4 GT採用f/2.4光圈設計的2000萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配6400萬畫素、f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、120度拍攝視角的800萬畫素超廣角鏡頭，另外加上一組f/2.4光圈、200萬畫素設計的微距鏡頭。

▲主相機則搭配6400萬畫素、f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、120度拍攝視角的800萬畫素超廣角鏡頭，另外加上一組f/2.4光圈、200萬畫素設計的微距鏡頭
▲主相機則搭配6400萬畫素、f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、120度拍攝視角的800萬畫素超廣角鏡頭，另外加上一組f/2.4光圈、200萬畫素設計的微距鏡頭

POCO F4 GT在台灣市場建議售價為新台幣19999元，分別提供破曉黃、星爵銀、隱士黑三款配色，預計從5月17日下午1點起，於POCO官網po.co、小米商城mi.com、PChome 24h購物POCO旗艦館、蝦皮商城POCO官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網搶先開賣，另於5月18日起在全台小米之家直營店、專賣店與授權店全面開賣，在5月23日前早鳥搶購，即可以早鳥價新台幣17999元購機。

跟國際版本一樣，POCO F4 GT一樣在台灣市場提供6個月內1次免費螢幕維修服務，以及YouTube Premium兩個月免費試用，台灣市場版本更額外加贈LiTV電視頻道餐30天會員服務。

▲POCO F4 GT
▲POCO F4 GT

POCO Watch

POCO品牌旗下首款智慧手錶POCO Watch，則採用1.6吋AMOLED方形錶面，並且支援更換超過100款錶面內容與錶身防水設計，更支援內建GPS定位與超過100款健身訓練紀錄，另外也支援血氧量測與睡眠紀錄，電池續航力可達14天，本身則以磁吸充電器補充電量。

POCO Watch將提供典雅黑、象牙白和水墨藍三種顏色，建議售價為新台幣1995元，預計從六月中旬在台開賣。

▲POCO品牌旗下首款智慧手錶POCO Watch
▲POCO品牌旗下首款智慧手錶POCO Watch

▲採用1.6吋AMOLED方形錶面
▲採用1.6吋AMOLED方形錶面

▲支援血氧量測與睡眠紀錄、以磁吸充電器補充電量
▲支援血氧量測與睡眠紀錄、以磁吸充電器補充電量

▲內建GPS定位與超過100款健身訓練紀錄
▲內建GPS定位與超過100款健身訓練紀錄

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

購物網 睡眠

延伸閱讀

只賣4品項！ 新竹隱身巷弄「我家小籠包」爆汁味美、份量飽足 晚來一步吃不著

實體遊戲鍵出招快一步 POCO F4 GT電競機早鳥1.8萬有找

超實用iPad週邊！亞果元素360度磁吸支架、Innergie大瓦數GaN充電器高效上市

小米印度市佔24%遭疑有不法資金移轉 政府扣押約7.25億美元銀行資金

相關新聞

蘋果喊輔助功能再更新 可判斷門的位置、聲音即時轉為字幕

在5月19日全球無障礙體認日來臨之前，蘋果宣布預覽一系列在iPhone、iPad、Apple Watch，以及Mac機種上的輔助功能更新，預計會在接下來的系統更新中陸續推出。

華碩ROG Strix Scar 17 SE 披上新處理器、360Hz畫面更新率

華碩此次更新的ROG Strix Scar 17 SE (Special Edition)，主要採用Intel近期宣布推出的第12代Core HX系列處理器，並且結合NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti，藉此對應更高遊戲運算效能。

華碩ROG Flow X16登場 螢幕可360度翻轉、功能一次看

繼去年初推出以重力波為設計概念，支援外接顯示卡盒的ROG Flow X13，同時今年初也推出以2 in 1形式打造的ROG Flow Z13之後，華碩此次對外揭曉升級為16吋Mini LED螢幕，以360度可翻轉螢幕設計的ROG Flow X16。

POCO新作連發！POCO F4 GT有機械式按鍵 智慧手錶POCO Watch價格超便宜

POCO日前在國際市場推出的新款旗艦手機POCO F4 GT，5月17日由台灣小米正式引進台灣市場，同時也一併推出POCO首款穿戴裝置POCO Watch。

滿足一致性使用 榮耀將Magic OS操作介面帶到Windows作業系統

在手機、手錶等產品接連推出客製化操作介面後，榮耀稍早也宣布將旗下Magic OS客製化操作介面帶到Windows作業系統，藉此讓旗下MagicBook系列筆電能更一致的操作體驗使用。

華為P50 5G通信殼上架 「4G秒變5G」售價3500元

集微網消息，今日，第三方為華為P50推出的5G通信殼正式上架，生產商為數源科技（Soyealink），其可以讓P50的手機網絡由4G 升級為 5G。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。