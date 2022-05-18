滿足一致性使用 榮耀將Magic OS操作介面帶到Windows作業系統

在手機、手錶等產品接連推出客製化操作介面後，榮耀稍早也宣布將旗下Magic OS客製化操作介面帶到Windows作業系統，藉此讓旗下MagicBook系列筆電能更一致的操作體驗使用。

目前榮耀已經在手機產品採用基於Android作業系統的Magic OS，同時也針對手錶產品提供基於Lite OS的Magic OS設計，此次也將相同設計理念帶到搭載Windows作業系統的筆電產品，讓不同產品之間的操作體驗維持相同，甚至強化彼此互連使用模式。

同時，榮耀也將過去應用在手機產品的OS Turbo、GPU Turbo、LINK Turbo、安全引擎等技術帶到筆電產品，並且強化檔案分享、多螢幕裝置協同作業，以及簡化換機資料移轉難度，更讓資料移轉速度加快，藉此更符合移動辦公、跨螢幕的影音娛樂，或是學習教育等使用場景需求。

目前對應Windows作業系統的Magic OS客製化操作介面，將率先開放MagicBook 14使用，同時榮耀更標榜藉由OS Turbo技術，將可讓整體功耗減少28%左右藉此延長電力續航時間，此外也能藉由安全引擎確保資料、隱私安全。

至於此次揭曉的新款MagicBook 14，則是在14吋、1.54公斤重量機身內塞入一顆75Wh電池電量，硬體規格則對應2K解析度、60Hz畫面更新率與3:2顯示比例的螢幕設計，處理器則採用Intel第12代Core標準電壓規格，配置16GB記憶體與512GB儲存容量SSD，最高搭配NVIDIA GeForce RTX 2059顯示卡，並且具備兩組USB-C 3.2 Gen 1，以及HDMI 2.0輸出，建議售價則是人民幣4999元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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