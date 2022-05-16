郭明錤：無接口iPhone不靠譜 AirPods也會改用USB-C
集微網消息，今日，蘋果分析師郭明錤表示，隨著iPhone換用USB-C接口，目前採用Lightning接口的蘋果周邊設備也將在未來轉移向USB-C接口。
郭明錤此前曾發佈報告，認為2023年下半年的新款iPhone 將放棄 Lightning 接口，轉而使用 USB-C 接口，其可以在硬體設計上提高 iPhone 的傳輸和充電速度，但最終規格細節仍取決於最後 iOS 系統支持。
而今日他再次表示，由於當前無線技術的限制和不成熟的 MagSafe 生態系統，無接口iPhone 可能會導致更多問題，且目前其他 Lightning 接口產品（例如AirPods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、MagSafe外接電池）也將在可預見的將來轉而採用USB-C接口。
彭博社也表示，蘋果近日開始測試 USB-C 新機，其原因可能是因為目前正面臨歐盟強製使用 USB-C 接口的方案，但 iPhone在2023年之前依舊會沿用Lightning接口。
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