快訊

為了理賠金隔離天數可自選？ 打完疫苗仍可選「3+4」

快篩試劑直接郵寄配送到家 他曝新加坡防疫經驗感嘆：這是一種信任

郭明錤：無接口iPhone不靠譜 AirPods也會改用USB-C

集微網 / 集微網
蘋果分析師郭明錤表示，目前採用Lightning接口的蘋果周邊設備也將在未來轉移向USB-C接口。 示意圖／歐新社
蘋果分析師郭明錤表示，目前採用Lightning接口的蘋果周邊設備也將在未來轉移向USB-C接口。 示意圖／歐新社

集微網消息，今日，蘋果分析師郭明錤表示，隨著iPhone換用USB-C接口，目前採用Lightning接口的蘋果周邊設備也將在未來轉移向USB-C接口。

郭明錤此前曾發佈報告，認為2023年下半年的新款iPhone 將放棄 Lightning 接口，轉而使用 USB-C 接口，其可以在硬體設計上提高 iPhone 的傳輸和充電速度，但最終規格細節仍取決於最後 iOS 系統支持。

而今日他再次表示，由於當前無線技術的限制和不成熟的 MagSafe 生態系統，無接口iPhone 可能會導致更多問題，且目前其他 Lightning 接口產品（例如AirPods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、MagSafe外接電池）也將在可預見的將來轉而採用USB-C接口。

彭博社也表示，蘋果近日開始測試 USB-C 新機，其原因可能是因為目前正面臨歐盟強製使用 USB-C 接口的方案，但 iPhone在2023年之前依舊會沿用Lightning接口。

歐盟 蘋果 iPhone

延伸閱讀

不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔

蘋果新一代Apple Watch 8傳支援體溫測量 演算法是難題

郭明錤：蘋果將在非大陸地區建立新產品開發據點

iPhone 14 mini說掰掰多了這一款 Pro系列換臉大躍進、5大點激換機潮

相關新聞

不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔

歐盟日前積極推動手機統一USB Type-C接孔，外傳蘋果也著手測試USB Type-C版的iPhone。知名分析師郭明錤表示，明（2023）年的iPhone 15將改為USB Type-C，另外還有5大產品也有機會順勢轉換。

郭明錤：無接口iPhone不靠譜 AirPods也會改用USB-C

集微網消息，今日，蘋果分析師郭明錤表示，隨著iPhone換用USB-C接口，目前採用Lightning接口的蘋果周邊設備也將在未來轉移向USB-C接口。

三星摺疊螢幕還不夠！螢幕改側拉 上下或左右拉都行

三星稍早透過YouTube影片介紹其在Display Week 2022活動上展示的螢幕技術，其中包含先前已經公布的Flex G及Flex S設計，更展示名為Flex Slidable的側拉式螢幕設計。

哪個家機要出新款遊戲？AMD、NVIDIA傳準備新遊戲主機的處理器

在近期消息中，包含AMD與NVIDIA均著手準備下一款遊戲主機使用的客製化處理器，意味微軟Xbox、Sony PlayStation，以及任天堂的新款遊戲主機都準備問世。

Intel與Dell合作新一代筆電 用這款模組要讓厚度減少57%

先前與Dell合作打造容易維修、重複使用，並且容易回收的Concept Luna概念筆電設計後，Intel再次與Dell合作打造新一代筆電使用記憶體模組CAMM (Compression Attached Memory Module)。

蘋果官方舊換新限時加碼 5月底前iPhone最高折2萬元

新款iPad Air上市，讓你心癢想換機？即日起2022年5月31日前，蘋果官網的舊換新折抵換購優惠推出加碼活動，只要持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。