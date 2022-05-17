vivo推旗艦手機X80搭載天璣9000處理器 配自製影像晶片V1+攻台搶市

vivo稍早透露將於5月26日下午2點於台灣揭曉定位旗艦的X80新機上市消息，其中更確認將成為第一款在台灣上市銷售、搭載聯發科天璣9000處理器的手機產品。另外，相較去年在台推出的X70系列並未採用自製V1影像晶片，接下來預計在台灣上市的V80將會搭載V1+影像晶片，藉此強化影像拍攝成像表現。

不過，先前在中國市場同步推出採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的X80 Pro，此次似乎並未計畫在台推出，僅提供採用天璣9000處理器的X80。至於先前同樣在中國市場推出搭載天璣9000處理器的X80 Pro，目前也同樣未計畫在台灣市場推出。

外觀方面，X80採用AG玻璃與皮革背蓋設計，其中AG玻璃款式提供黑色與青色設計，而皮革款式則提供橘色設計，同時配置X軸線性馬達、NFC、雙擴音喇叭，以及紅外線模組，X80 Pro則額外搭載IP68防水防塵，以及CS43131 Hi-Fi音訊晶片。

相機部分，X80搭載3200萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭載5000萬畫素廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、搭載Sony新款1/1.49吋IMX866 RGBW感光元件，並且支援光學防震的超廣角鏡頭，以及同為1200萬畫素的50mm人像鏡頭 (可作為2倍光學變焦鏡使用)，三組鏡頭均採用蔡司T*鍍膜。

至於拍攝功能部分，除了源自X70系列的功能，X80還加入新款蔡司Cinematic電影景深效果，讓使用者能更輕易拍出電影般質感畫面，另外亦可在自製V1+影像晶片運算下，對應低於1Lux亮度環境的夜景成像效果。

而作業系統可能仍維持搭載台灣市場使用的Funtouch OS，而非目前中國市場使用的新版OriginOS Ocean。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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